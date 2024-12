Женщина ела 14 банок детского питания в день: как изменилось ее тело и настроение (фото)

35-летняя Дебора Порто искала такую систему питания, чтобы быть в хорошей физической форме, не теряя энергии.

Бодипозитивная инфлюенсерша Дебора Порто из Бразилии, у которой более 2 миллионов подписчиков в Instagram, не раз рассказывала о своих попытках похудения и борьбе с целлюлитом. Недавно 35-летняя женщина решила сесть на странную диету, в основе которой детское питание. О результатах эксперимента она рассказала в интервью изданию Need To Know.

"Мой рождественский ужин также будет состоять из детского питания. Придерживаюсь этой диеты, ведь это мой способ приспособиться к напряженному графику фотосессий и обязательств без ущерба для здоровья. Нужно было найти что-то практичное, что поможет поддерживать форму, не теряя энергии. Тогда я открыла для себя диету на детском питании", — заявила блогерша.

35-летняя женщина решила сесть на странную диету, в основе которой детское питание Фото: Débora Porto

Дебора съедает до 14 банок в сутки, завершая день легким ужином.

"Мои порции небольшие и контролируемые, что помогает избежать переедания. На ночь съедаю что-то с протеином и салат для баланса. Придерживаюсь этой диеты уже несколько недель. У меня меньше вздутия живота и больше энергии. Также значительно улучшилось пищеварение", — объясняет женщина, подчеркивая практичность такого рациона, ведь баночки очень удобно носить с собой.

В июле 2024 года Порто поставили диагноз "депрессия" после того, как она почувствовала симптомы, повлиявшие на ее личную и профессиональную жизнь.

"Мне не хотелось что-то делать. Потеряла несколько рабочих мест, потому что не хватало энергии. Эта диета — мой выбор, чтобы чувствовать себя более уверенной", — добавила инфлюенсерша.

Дебора ест до 14 банок детского питания в сутки, завершая день легким ужином Фото: Débora Porto

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.