Жінка їла 14 банок дитячого харчування на день: як змінилось її тіло та настрій (фото)

35-річна Дебора Порто шукала таку систему харчування, аби підтримувати хорошу фізичну форму, не втрачаючи енергії.

Related video

Бодіпозитивна інфлюенсерка Дебора Порто з Бразилії, у якої понад 2 мільйони підписників в Instagram, не раз розповідала про свої спроби схуднення та боротьбу з целюлітом. Нещодавно 35-річна жінка вирішила сісти на дивну дієту, в основі якої дитяче харчування. Про результати експерименту вона розповіла в інтерв'ю виданню Need To Know.

"Моя різдвяна вечеря також буде складатися з дитячого харчування. Дотримуюся цієї дієти, бо це мій спосіб пристосуватися до напруженого графіку фотосесій і зобов'язань без шкоди для здоров'я. Потрібно було знайти щось практичне, що допоможе підтримувати форму, не втрачаючи енергії. Тоді я відкрила для себе дієту на дитячому харчуванні", — заявила блогерка.

35-річна жінка вирішила сісти на дивну дієту, в основі якої дитяче харчування Фото: Débora Porto

Дебора з'їдає до 14 банок на добу, завершуючи день легкою вечерею.

"Мої порції невеликі та контрольовані, що допомагає уникнути переїдання. На ніч з'їдаю щось з протеїном і салат для балансу. Дотримуюся цієї дієти вже кілька тижнів. У мене менше здуття живота і більше енергії. Також значно покращилося травлення", — пояснює жінка, підкреслюючи практичність такого раціону, адже баночки дуже зручно носити з собою у сумочці.

У липні 2024 року Порто поставили діагноз "депресія" після того, як вона відчула симптоми, що вплинули на її особисте та професійне життя.

"Мені не хотілося щось робити. Втратила кілька робочих місць, бо не вистачало енергії. Ця дієта — мій вибір, щоб відчувати себе більш впевненою", — додала інфлюенсерка.

Дебора їсть до 14 банок дитячого харчування на добу, завершуючи день легкою вечерею Фото: Débora Porto Дебора їсть до 14 банок дитячого харчування на добу, завершуючи день легкою вечерею Фото: Débora Porto

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.