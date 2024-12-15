"Надто красива" самотня жінка поскаржилась на подруг, які не запрошують її в гості (фото)

34-річна модель одинока з початку 2024 року, але наполягає на тому, що носить макіяж та відвертий одяг для себе, а не для того, щоб привернути увагу потенційного партнера.

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34-річна інфлюенсерка Марина Сміт із Сан-Паулу (Бразилія) заявила, що ревниві подруги не запросили її на Різдво. Заміжні жінки начебто бояться, що красуня спокусить їхніх обранців. Про це модель розповіла у своїх соціальних мережах, де у неї майже мільйон підписників.

"Мені заборонили приходити на різдвяну вечерю, щоб я не вкрала чийогось чоловіка. Бойфренд однієї з подруг розповів, що вони створили групу в WhatsApp й обговорюють, чи варто мене запрошувати, бо є побоювання, що моя краса приверне увагу чоловіків і хлопців", — зізнається Марина, колишня переможниця конкурсу "Міс БумБум".

34-річна модель самотня з початку 2024 року, але наполягає на тому, що носить макіяж та відвертий одяг для себе, а не для того, щоб привернути увагу потенційного партнера.

Сміт зазначила, що вона регулярно стикається з упередженим ставленням через свою зовнішність Фото: Daily Star

"Мої останні стосунки закінчилися не дуже добре. Після розставання колишній хлопець навіть виставив мені рахунок за кафе, яке ми відвідували разом. Ділити витрати для мене не проблема, але все дійшло до того, що це почало виснажувати, тому ці стосунки тривали лише вісім місяців", — ділиться пані Сміт.

Вона стверджує, що дуже вибірково ставиться до чоловіків, з якими починає стосунки, тому поведінка подруг її дуже розчаровує.

"Самотність обмежує моє спілкування з друзями, які бояться втратити своїх партнерів. Я самотня і красива, а для них — то небезпека. Прикро, бо вони втратять найкращу подругу, яку могли б мати!" — пояснює володарка титулу "Міс БумБум".

Попри цей конфлікт, Марина стверджує, що не дозволить нікому зіпсувати їй свято.

За словами 34-річної Сміт, її друзі заборонили їй брати участь у святковій зустрічі Фото: Daily Star

Нагадаємо, жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми.

Крім того, після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.