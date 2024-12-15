"Слишком красивая" одинокая женщина пожаловалась на подруг: они не приглашают ее в гости (фото)

34-летняя модель одинока с начала 2024 года, но настаивает на том, что носит макияж и откровенную одежду для себя, а не для того, чтобы привлечь внимание потенциального партнера.

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34-летняя инфлюенсерша Марина Смит из Сан-Паулу (Бразилия) заявила, что ревнивые подруги не пригласили ее на Рождество. Замужние женщины якобы боятся, что красавица соблазнит их избранников. Об этом модель рассказала в своих социальных сетях, где у нее почти миллион подписчиков.

"Мне запретили приходить на рождественский ужин, чтобы я не украла чьего-то мужа. Бойфренд одной из подруг рассказал, что они создали группу в WhatsApp и обсуждают, стоит ли меня приглашать, потому что есть опасения, что моя красота привлечет внимание мужчин и парней", — признается Марина, бывшая победительница конкурса "Мисс БумБум".

34-летняя модель одинока с начала 2024 года, но настаивает на том, что носит макияж и откровенную одежду для себя, а не для того, чтобы привлечь внимание потенциального партнера.

Смит отметила, что она регулярно сталкивается с предвзятым отношением из-за своей внешности Фото: Daily Star

"Мои последние отношения закончились не очень хорошо. После расставания бывший парень даже выставил мне счет за кафе, которое мы посещали вместе. Делить расходы для меня не проблема, но все дошло до того, что это начало истощать, поэтому эти отношения длились всего восемь месяцев", — делится Смит.

Она утверждает, что очень избирательно относится к мужчинам, с которыми начинает отношения, поэтому поведение подруг ее очень разочаровывает.

"Одиночество ограничивает мое общение с друзьями, которые боятся потерять своих партнеров. Я одинока и красива, а для них — это опасность. Обидно, потому что они потеряют лучшую подругу, которую могли бы иметь!" — объясняет обладательница титула "Мисс БумБум".

Несмотря на этот конфликт, Марина утверждает, что не позволит никому испортить ей праздник.

По словам 34-летней Смит, ее друзья запретили ей участвовать в праздничной встрече Фото: Daily Star

Напомним, женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как выяснилось, ее конкурентка взяла деньги, но отказалась расторгнуть брак. Народный суд стал на ее сторону и отклонил запрос на возврат полученной суммы.

Кроме того, после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намени, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.