Женщина заплатила жене своего любовника $165 тысяч за развод и осталась ни с чем

Разочарованная китаянка потребовала вернуть средства с процентами и даже подала иск в суд, где указала на существование устной договоренности.

Related video

Женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как выяснилось, ее конкурентка взяла деньги, но отказалась расторгнуть брак. Народный суд стал на ее сторону и отклонил запрос на возврат полученной суммы, пишет издание South China Morning Post.

Сообщается, что мужчина по фамилии Хан, проживающий в городке Шиши, что на юго-востоке Китая, женился на своей жене Ян в декабре 2013 года. У пары родилось две дочери, возраст которых не разглашается.

Позже Хан закрутил роман со своей коллегой по работе, которая фигурирует в этой истории как Ши. В ноябре 2022 года эта женщина родила от него сына. В конце концов, любовница хотела официально оформить свои отношения, поэтому предложила Ян компенсацию — 2 миллиона юаней (280 тыс. долларов США), если та инициирует развод.

Отдав деньги, но не достигнув желаемого, разочарованная любовница потребовала вернуть средства с процентами и даже подала иск в суд, где указала, что между ними существовала "устная договоренность".

Суд встал на сторону официальной жены Фото: Freepik

В конце концов, судья отклонил требование истицы, заявив, что платеж нарушает общественные и моральные нормы, а также общественный порядок.

В ходе заседаний также выяснилось, что Хан, имея жену, потратил более 6 миллионов юаней (825 тыс. долларов США) на Ши. Юрист Юэ Цзенчао объяснил телерадиокомпании "Хэнань", что в таких случаях суд вряд ли станет на сторону третьей стороны.

"Любые значительные активы, приобретенные женатым мужчиной без согласия жены, считаются совместной собственностью супругов. Жена имеет законное право требовать возврата своей доли от третьего лица", — пояснил Юэ.

Пока непонятно, привлекут ли Хана к ответственности за потенциальное двоеженство, поскольку он жил и имел детей от другой женщины, находясь в законном браке.

Напомним, ранее Фокус писал, что после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намене, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.