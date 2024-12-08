Китаец после многих лет "слепых" свиданий женился на белоруске: она на голову выше (фото)

Недавно молодожены приняли участие в коллективной церемонии, которую организовало правительство, чтобы популяризировать китайскую свадебную культуру.

После многих лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намени, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см. Пара устроила традиционную свадьбу, опубликовав позже фото и видео с церемонии.

32-летний Тянь Цзюнь из провинции Хунань теперь регулярно рассказывает о своей кросс-культурной супружеской жизни на странице в Douyin, за которой следит 700 тысяч подписчиков.

В течение пяти лет Тянь, будучи неженатым, под давлением родителей ходил на многочисленные свидания вслепую, но так и не нашел девушку, которая бы ему по-настоящему понравилась. Работая модельным агентом, он в конце концов познакомился с Намей, которая строила свою карьеру в Китае, и они влюбились друг в друга.

"Я всегда верил, что смогу найти настоящую любовь. Именно тогда появилась моя жена, Намей", — рассказывает счастливый мужчина, который общается с любимой на английском и китайском языках.

Пара устроила традиционную церемонию бракосочетания Фото: Douyin

Сначала пара поженилась в Китае — это произошло четыре года назад. Тянь вспоминает, что тогда его избраннице было всего 20 лет, и она наслаждалась расцветом своей молодости.

"Глубоко люблю свою жену, поэтому уважал ее решение не иметь детей", — поделился он.

Однако сейчас невеста вроде бы созрела к созданию семьи и планирует зачать ребенка до конца года.

Кроме того, недавно молодожены приняли участие в коллективной церемонии, которую организовало правительство, чтобы популяризировать китайскую свадебную культуру и поощрить молодых людей влюбляться и жениться.

В видео Тянь и Намей надели черно-красные свадебные наряды династии Хань и выполнили ритуал Хэ Цзинь, выпив сладкое вино из чашек друг друга, изготовленных из горькой тыквы. Это символизирует их обязательство делиться как радостями, так и трудностями. Также молодожены отрезали пряди волос друг друга и связали их вместе, чтобы укрепить вечный союз.

Фотографии пары в традиционных нарядах, подчеркивающих разительную разницу в росте, стали вирусными в социальных сетях.

"Разница в росте и культурные различия не могут остановить настоящую любовь. Я желаю этой паре всего наилучшего!" — написал один из участников обсуждения.

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