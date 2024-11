"Убеждал два года": мать семерых детей вышла замуж за лучшего друга своего сына (фото)

Друзья и родственники влюбленных были "расстроены", узнав об этих отношениях. Эми Спаркс даже обвинили в педофилии.

46-летняя Эми Спаркс из Мичигана (США) вышла замуж за 21-летнего Брайса — лучшего друга своего сына. Женщину очень беспокоила 25-летняя разница в возрасте, однако она не смогла сдержать чувств. Об этом пишет издание Need To Know.

Брайс влюбился в Эми сразу после знакомства и рассказал об этом Айдину, который его поддержал. Пара начала встречаться в феврале 2022 года, а через три месяца уже съехались. Друзья и родственники влюбленных были "расстроены", когда узнали об этих отношениях. Женщину даже обвинили в педофилии.

Брайс влюбился в Эми сразу после знакомства Фото: Jam Press

"Брайсу понадобилось два года, чтобы убедить меня. Люди обзывали меня педофилкой, но мы познакомились, когда ему исполнилось 17 лет", — рассказывает мать семерых детей.

Ее муж добавляет: "Мы с Айдином друзья с 7-го класса. Я начал влюбляться в Эми после 18 лет. Часто приходил к ней домой и просто хотел быть рядом, но тогда об отношениях не могло быть и речи".

Эми, в свою очередь, остерегалась начинать новые отношения, ведь она уже дважды была замужем.

Эми боялась начинать новые отношения Фото: Jam Press

"Однажды в церкви я слушала проповедь, и пастор сказал, что Бог посылает людям дары, а мы не всегда их принимаем, потому что это не соответствует нашим ожиданиям. В конце концов, я стала более открытой к отношениям, но разница в возрасте все равно беспокоила. До этого пережила много боли, поэтому хотела найти верного мужчину, который бы полюбил меня безоговорочно", — рассказывает американка.

Несмотря на ссоры с семьей, пара решила пожениться в октябре прошлого года. По информации издания, на церемонии присутствовал только Айдин и еще один свидетель.

Пара поженилась в октябре прошлого года Фото: Jam Press Пара поженилась в октябре прошлого года Фото: Jam Press

