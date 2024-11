"Переконував два роки": матір сімох дітей вийшла заміж за найкращого друга свого сина (фото)

Друзі та родичі закоханих були "засмучені", дізнавшись про ці стосунки. Емі Спаркс навіть звинуватили у педофілії.

46-річна Емі Спаркс з Мічигану (США) вийшла заміж за 21-річного Брайса — найкращого друга свого сина. Жінку дуже непокоїла 25-річна різниця у віці, однак вона не змогла стримати почуттів. Про це пише видання Need To Know.

Брайс закохався в Емі відразу після знайомства й розповів про це Айдіну, який його підтримав. Пара почала зустрічатися у лютому 2022 року, а через три місяці уже з'їхались. Друзі та родичі закоханих були "засмучені", коли дізналися про ці стосунки. Жінку навіть звинуватили у педофілії.

"Брайсу знадобилося два роки, щоб переконати мене. Люди обзивали мене педофілкою, але ми познайомилися, коли йому виповнилося 17 років", — розповідає матір сімох дітей.

Її чоловік додає: "Ми з Айдіном друзі з 7-го класу. Я почав закохуватися в Емі після 18 років. Часто приходив до неї додому й просто хотів бути поруч, але тоді про стосунки не могло бути й мови".

Емі, своєю чергою, остерігалася починати нові стосунки, адже вона вже двічі була заміжня.

"Одного разу в церкві я слухала проповідь, і пастор сказав, що Бог посилає людям дари, а ми не завжди їх приймаємо, бо це не відповідає нашим очікування. Зрештою, я стала більш відкритою до стосунків, але різниця у віці все одно непокоїла. До цього пережила багато болю, тож хотіла знайти вірного чоловіка, який би покохав мене беззастережно", — розповідає американка.

Попри сварки з родиною, пара вирішила одружитися торік у жовтні. За інформацією видання, на церемонії був присутній лише Айдін та ще один свідок.

