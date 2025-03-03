Водій показав, що стало з половиною його обличчя за 30 років "на сонці" (фото)

Стів провів більшу частину свого життя за кермом, працюючи майже без вихідних. Сонячне світло постійно потрапляло на правий бік його обличчя через вікно вантажівки — це мало згубний ефект.

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56-річний водій вантажівки Стів з Йоркширу (Велика Британія) на власному досвіді переконався, що сонце може згубно впливати на здоров’я шкіри, навіть якщо людина перебуває за кермом. Чоловік помітив значну різницю між правою та лівою сторонами свого обличчя після тридцяти років роботи. Своїм досвідом він поділився з журналістами видання Mirror.

Вплив сонця на шкіру

Стів стверджує, що провів більшу частину свого життя за кермом, працюючи майже без вихідних — по шість днів на тиждень. Сонячне світло постійно потрапляло на правий бік його обличчя через вікно вантажівки. Водій не думав про те, що потрібно наносити захисний крем та зволожувальні засоби, бо сподівався, що скло захистить його шкіру.

"Протягом останніх чотирьох або п'яти років я помічав глибокі лінії та зморшки на правій стороні свого обличчя. Дивився в дзеркало, відтягував шкіру навколо очей і думав про себе: "Я старію", — ділиться чоловік в інтерв'ю.

Стів показав, як сонячне світло впливає на стан шкіри Фото: Positive Communications

Одного разу британець побачив фотографію в газеті, де було показано разючий контраст на обличчі водія вантажівки зі США. Шкіра на одному боці була в набагато гіршому стані через ультрафіолет. Тоді Стів замислився, що ультрафіолет міг так само вплинути й на нього, тож звернувся до лікарки.

"Вона сказала, що сонце пошкодило не лише поверхню моєї шкіри, але й глибші шари, через що права сторона мого обличчя трохи запала", — поділився водій вантажівки.

Окрім того, під час діагностики у нього виявили розацеа — захворювання шкіри, яке спричиняє почервоніння та подразнення.

Значення захисного крему

Лікарка назначила Стіву медичний догляд та обов'язкове використання сонцезахисного крему з фактором захисту SPF 50. За її словами, сонячні промені впливають на шкіру не лише зовні, але й всередині, спричиняючи зморшки, пігментацію та навіть пошкодження колагену.

Стів почав дотримуватися рекомендацій і пройшов курс лікування дермальними філерами, щоб розгладити зморшки та відновити баланс обличчя. "Раджу усім користуватися сонцезахисним кремом, незалежно від того, чи перебуваєте ви в кабіні вантажівки, чи на вулиці", — підсумував британець.

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