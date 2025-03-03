Водитель показал, что стало с половиной его лица за 30 лет "на солнце" (фото)

Стив провел большую часть своей жизни за рулем, работая почти без выходных. Солнечный свет постоянно попадал на правую сторону его лица через окно грузовика — это имело пагубный эффект.

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56-летний водитель грузовика Стив из Йоркшира (Великобритания) на собственном опыте убедился, что солнце может пагубно влиять на здоровье кожи, даже если человек находится за рулём. Мужчина заметил значительную разницу между правой и левой сторонами своего лица после тридцати лет работы. Своим опытом он поделился с журналистами издания Mirror.

Влияние солнца на кожу

Стив утверждает, что провел большую часть своей жизни за рулем, работая почти без выходных — по шесть дней в неделю. Солнечный свет постоянно попадал на правую сторону его лица через окно грузовика. Водитель не думал о том, что нужно наносить защитный крем и увлажняющие средства, потому что надеялся, что стекло защитит его кожу.

"В течение последних четырех или пяти лет я замечал глубокие линии и морщины на правой стороне своего лица. Смотрел в зеркало, оттягивал кожу вокруг глаз и думал о себе: "Я старею", — делится мужчина в интервью.

Стив показал, как солнечный свет влияет на состояние кожи Фото: Positive Communications

Однажды британец увидел фотографию в газете, где был показан контраст на лице водителя грузовика из США. Кожа на одной стороне была в гораздо худшем состоянии из-за ультрафиолета. Тогда Стив задумался, что ультрафиолет мог так же повлиять и на него, поэтому обратился к врачу.

"Она сказала, что солнце повредило не только поверхность моей кожи, но и более глубокие слои, из-за чего правая сторона моего лица немного запала", — поделился водитель грузовика.

Кроме того, во время диагностики у него обнаружили розацеа — заболевание кожи, которое вызывает покраснение и раздражение.

Значение защитного крема

Врач назначила Стиву медицинский уход и обязательное использование солнцезащитного крема с фактором защиты SPF 50. По ее словам, солнечные лучи влияют на кожу не только снаружи, но и внутри, вызывая морщины, пигментацию и даже повреждение коллагена.

Стив начал следовать рекомендациям и прошел курс лечения дермальными филлерами, чтобы разгладить морщины и восстановить баланс лица. "Советую всем пользоваться солнцезащитным кремом, независимо от того, находитесь ли вы в кабине грузовика или на улице", — подытожил британец.

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