"Ни одной морщины": помолодевшую вдвое 59-летнюю женщину называют ведьмой (фото)

Венди Паджет теперь не узнает себя в зеркале. Ее внешняя трансформация стала возможна благодаря развитию медицины.

59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), у которой были видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

В видео, ставшем вирусным, показаны кадры "до" и "после" процедуры. Сначала Венди в ожидании операции — ее лицо покрыто морщинами и полностью размечено хирургом, а в конце она хвастается невероятным омоложением.

Перед тем, как показать обновленную внешность Венди, врач скрыл ее лицо с помощью фотографии, сделанной непосредственно перед хирургическим вмешательством. Он также добавил, что теперь это "совершенно новая женщина".

Предвидя реакцию аудитории, мужчина пошутил, что это стало возможным благодаря развитию медицины. "Это не магия, а хирургия", — посмеялся профессионал своего дела.

Венди Паджет до операции Фото: TikTok | Destinationbeauty

Однако его подписчики не могли оправиться от драматического преображения женщины пенсионного возраста.

"Боже мой, вы выглядите потрясающе", — написал один из пользователей сети.

Другой добавил: "Фотографии до и после, это как мать с дочерью. Она помолодела на 30 лет";

"Это невероятно! Ее теперь невозможно узнать", — прокомментировала следующая участница обсуждения;

"Ни одной морщины. Ведьма!" — посмеялся еще один юзер.

Это видео за несколько дней собрало более 3,7 млн просмотров, 112 тыс. лайков, а также много комментариев, репостов и других реакций.

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