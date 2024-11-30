"Жодної зморшки": 59-річну жінку, яка помолодшала вдвічі, називають відьмою (фото)

Венді Паджет тепер не впізнає себе у дзеркалі. Її зовнішня трансформація стала можлива завдяки розвиткові медицини.

59-річна Венді Паджет з міста Перта (Австралія), яка мала видимі ознаки старіння, помолодшала майже вдвічі завдяки пластичній операції. Результатами зовнішньої трансформації своєї пацієнтки клініка поділилась на сторінці у TikTok.

У відео, що стало вірусним, показано кадри "до" і "після" процедури. Спочатку Венді в очікуванні операції — її обличчя вкрите зморшками та повністю розмічене хірургом, а у кінці вона хизується неймовірним омолодженням.

Перед тим, як показати оновлену зовнішність Венді, лікар приховав її обличчя за допомогою фотографії, зробленої безпосередньо перед хірургічним втручанням. Він також додав, що тепер це "абсолютно нова жінка".

Передбачаючи реакцію аудиторії, чоловік пожартував, що це стало можливим завдяки розвитку медицини. "Це не магія, а хірургія", — посміявся професіонал своєї справи.

Венді Паджет до операції Фото: TikTok | Destinationbeauty

Однак його підписники не могли оговтатися від драматичного перетворення жінки пенсійного віку.

"Боже мій, ви маєте приголомшливий вигляд", — написав один з користувачів мережі.

Інший додав: "Фотографії до та після, то наче мати з дочкою. Вона помолодшала на 30 років";

"Це неймовірно! Її тепер неможливо впізнати", — прокоментувала наступна учасниця обговорення;

"Жодної зморшки. Відьма!" — посміявся ще один юзер.

Це відео за кілька днів зібрало понад 3,7 млн переглядів, 112 тис. вподобайок, а також багато коментарів, поширень та інших реакцій.

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