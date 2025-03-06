Знайшла у вазі приховану камеру: жінка випадково дізналась, що за нею стежили (фото)
Чоловікові, який закохався в пенсіонерку, не було складно пробратися в її будинок і сховати свій телефон з увімкненою камерою у вазі.
65-річна жінка з Великої Британії звинуватила у стеженні свого садівника — Ендрю Томаса, який жив з нею в одному селі. Британка вважала 49-річного помічника своїм другом, регулярно спілкувалася з ним, пила каву та ходила разом вигулювати собак. Про це пише видання Daily Mail.
У селі, про яке йде мова, не так багато жителів, тож всі один одного знали й часто залишали свої будинки відкритими. Томасу, який закохався в пенсіонерку, не було складно пробратися в її будинок і сховати свій телефон з увімкненою камерою у вазі, що стояла біля ліжка.
29 липня 2023 року пенсіонерка вирішила поміняти штучні квіти у вазі та помітила всередині телефон, приклеєний до стінки й підключений до зовнішнього акумулятора. Жінка дістала пристрій й побачила, що на ньому включено відеозапис, а в пам'яті зберігалося близько 40 годин матеріалів. На багатьох записах вона була оголеною.
Дочка пенсіонерки та її партнер вирішили зловити вуаєриста "на гарячому". Наступного дня, коли бабуся пішла до церкви, садівник знову пробрався в її будинок, щоб забрати телефон, і потрапив у засідку. Коли Томаса запитали, що він робить у спальні, той відповів, що прийшов забрати інструмент для стрижки огорожі. Після цього його вигнали й повідомили про інцидент у поліцію.
Чоловік визнав свою провину. Як з’ясувалося, це вже не перший випадок в його житті. Томаса спіймали на таємних зйомках ще й у 2014 році. Тоді він працював на буровій установці в Північному морі й сховав камеру в душовій колеги.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про Кайлу Самсон із Великої Британії, яка встановила приховані камери у своєму будинку для безпеки, але несподівано зафіксувала дещо дивне. У відео, яким жінка поділилася у Facebook, можна побачити, як двері, що відкриваються лише за відбитком пальця, посеред ночі розчиняються самі по собі.
Тим часом 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд (графство Кент, Велика Британія) використала приховану камеру біля свого будинку, щоб викрити сусідку в несподіваному вчинку.