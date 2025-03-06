Знайшла у вазі приховану камеру: жінка випадково дізналась, що за нею стежили (фото)

Чоловікові, який закохався в пенсіонерку, не було складно пробратися в її будинок і сховати свій телефон з увімкненою камерою у вазі.

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65-річна жінка з Великої Британії звинуватила у стеженні свого садівника — Ендрю Томаса, який жив з нею в одному селі. Британка вважала 49-річного помічника своїм другом, регулярно спілкувалася з ним, пила каву та ходила разом вигулювати собак. Про це пише видання Daily Mail.

У селі, про яке йде мова, не так багато жителів, тож всі один одного знали й часто залишали свої будинки відкритими. Томасу, який закохався в пенсіонерку, не було складно пробратися в її будинок і сховати свій телефон з увімкненою камерою у вазі, що стояла біля ліжка.

29 липня 2023 року пенсіонерка вирішила поміняти штучні квіти у вазі та помітила всередині телефон, приклеєний до стінки й підключений до зовнішнього акумулятора. Жінка дістала пристрій й побачила, що на ньому включено відеозапис, а в пам'яті зберігалося близько 40 годин матеріалів. На багатьох записах вона була оголеною.

Ендрю Томаса спіймали "на гарячому" Фото: Daily Mail

Дочка пенсіонерки та її партнер вирішили зловити вуаєриста "на гарячому". Наступного дня, коли бабуся пішла до церкви, садівник знову пробрався в її будинок, щоб забрати телефон, і потрапив у засідку. Коли Томаса запитали, що він робить у спальні, той відповів, що прийшов забрати інструмент для стрижки огорожі. Після цього його вигнали й повідомили про інцидент у поліцію.

Чоловік визнав свою провину. Як з’ясувалося, це вже не перший випадок в його житті. Томаса спіймали на таємних зйомках ще й у 2014 році. Тоді він працював на буровій установці в Північному морі й сховав камеру в душовій колеги.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про Кайлу Самсон із Великої Британії, яка встановила приховані камери у своєму будинку для безпеки, але несподівано зафіксувала дещо дивне. У відео, яким жінка поділилася у Facebook, можна побачити, як двері, що відкриваються лише за відбитком пальця, посеред ночі розчиняються самі по собі.

Тим часом 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд (графство Кент, Велика Британія) використала приховану камеру біля свого будинку, щоб викрити сусідку в несподіваному вчинку.