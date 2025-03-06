Нашла в вазе скрытую камеру: женщина случайно узнала, что за ней следили (фото)

Мужчине, который влюбился в пенсионерку, не было сложно пробраться в ее дом и спрятать свой телефон с включенной камерой в вазе.

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65-летняя женщина из Великобритании обвинила в слежке своего садовника — Эндрю Томаса, который жил с ней в одной деревне. Британка считала 49-летнего помощника своим другом, регулярно общалась с ним, пила кофе и ходила вместе выгуливать собак. Об этом пишет издание Daily Mail.

В селе, о котором идет речь, не так много жителей, поэтому все друг друга знали и часто оставляли свои дома открытыми. Томасу, который влюбился в пенсионерку, не было сложно пробраться в ее дом и спрятать свой телефон с включенной камерой в вазе, стоявшей у кровати.

29 июля 2023 года пенсионерка решила поменять искусственные цветы в вазе и заметила внутри телефон, приклеенный к стенке и подключенный к внешнему аккумулятору. Женщина достала устройство и увидела, что на нем включена видеозапись, а в памяти хранилось около 40 часов материалов. На многих записях она была обнаженной.

Эндрю Томаса поймали "на горячем" Фото: Daily Mail

Дочь пенсионерки и ее партнер решили поймать вуайериста "на горячем". На следующий день, когда бабушка пошла в церковь, садовник снова пробрался в ее дом, чтобы забрать телефон, и попал в засаду. Когда Томаса спросили, что он делает в спальне, тот ответил, что пришел забрать инструмент для стрижки изгороди. После этого его выгнали и сообщили об инциденте в полицию.

Мужчина признал свою вину. Как выяснилось, это уже не первый случай в его жизни. Томаса поймали на тайных съемках еще и в 2014 году. Тогда он работал на буровой установке в Северном море и спрятал камеру в душевой коллеги.

Напомним, ранее Фокус сообщал о Кайле Самсон из Великобритании, которая установила скрытые камеры в своем доме для безопасности, но неожиданно зафиксировала нечто странное. В видео, которым женщина поделилась в Facebook, можно увидеть, как двери, открывающейся только по отпечатку пальца, посреди ночи распахиваются сами по себе.

Тем временем 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенд (графство Кент, Великобритания) использовала скрытую камеру возле своего дома, чтобы уличить соседку в неожиданном поступке.