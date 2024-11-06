Сантехник установил скрытую камеру, чтобы тайно наблюдать за клиентками в ванной

Во время обыска у сантехника нашли две карты памяти, мобильный телефон, ноутбук и планшет. В суде он признал себя виновным и уже получил наказание.

Related video

Сантехника из Лохристи (Бельгия) приговорили к 40 месяцам заключения за то, что он следил за обнаженными клиентами и собственной женой с помощью скрытой камеры, Прокуратура разыскала его в мае прошлого года, а недавно суд огласил приговор. Об этом пишет издание VRT.

Расследование против бельгийца началось еще в мае 2023 года. В полицию обратилась его жена, которая нашла на компьютере два подозрительных видеоролика с голой женщиной, принимающей душ.

Во время ссоры мужчина признался, что установил скрытую камеру в ванной комнате клиентки. В итоге он убрал камеру и удалил записи, но позже жена нашла на компьютере другую папку, где хранились тайно снятые через замочную скважину фотографии других жертв и ее самой.

Вскоре женщина подала на развод, однако на этом история не закончилась. Позже она случайно обнаружила шпионское устройство в своих спальне.

Во время обыска у сантехника нашли две карты памяти, мобильный телефон, ноутбук и планшет. Он признал себя виновным и получил три года и три месяца тюрьмы, а также вынужден выплатить пострадавшим 23 тысячи евро. Кроме того, виновника лишили права участвовать в политической жизни страны на 10 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что водитель доставки Yodel попал на скрытую камеру, когда перебрасывал посылки клиентки через почти двухметровые ворота. 33-летняя Стеф Макинтош из Сент-Остелла (Великобритания), которая ожидала этот заказ, была шокирована, увидев соответствующие кадры.

Кроме того, частный детектив рассказал о том, как найти скрытые камеры в арендованных квартирах или домах и что нужно делать, если вы обнаружили секретное устройство.