Попался на горячем: скрытая камера показала, что курьер делает с посылками (фото)

Когда Стеф Макинтош проверила камеры видеонаблюдения, то была шокирована поведением работника службы доставки.

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Водитель службы доставки Yodel попал на скрытую камеру, когда перебрасывал посылки клиентки через почти двухметровые ворота. 33-летняя Стеф Макинтош из Сент-Остелла (Великобритания), которая ожидала этот заказ, была шокирована, увидев соответствующие кадры, пишет издание New York Post.

Стеф смотрела телевизор, когда позвонил телефон. Британка решила не поднимала трубку, потому что подумала, что это орудуют мошенники, и только потом увидела две большие коробки на подъездной дорожке, поняв, что пропустила доставку. Когда женщина проверила камеры видеонаблюдения, то была шокирована недопустимым поведением курьера.

"Мы покупаем вещи оптом для нашего бизнеса, а потом перепродаем их. В одном из заказов были статуэтки — несколько из них разбились, но могло быть и хуже", — рассказывает Макинтош, работающая бизнес-консультантом.

Клиентка увидела на видео, как водитель нажимает на звонок, но она почему-то не получила никакого оповещения. Далее работник службы доставки вместо того, чтобы оставить коробки за забором, перебрасывает их через ворота, оставив помятыми и растрепанными.

"Я пообщалась с менеджером в онлайн-чате и хотела, чтобы меня заверили в том, что это больше никогда не повторится. Однако официальную жалобу оставить мне так и не позволили. Кроме того, буду требовать компенсации убытков от компании, у которой покупала товары, ведь они работают с этой службой доставки напрямую", — отметила Стеф.

Работник службы доставки перекинул коробки через ворота Фото: SWNS

Позже появился официальный комментарий от представителя Yodel.

"Безопасная доставка посылок является нашим приоритетом. Жаль, что опыт госпожи Макинтош не соответствовал высоким стандартам, к которым мы стремимся. Сделаем все от нас зависящее, чтобы гарантировать, что это больше не повторится", — заявил он.

Напомним, ранее Фокус писал о Кайле Самсон из Великобритании, которая ради безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто иное. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".