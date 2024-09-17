Попався на гарячому: прихована камера показала, що кур'єр робить з посилками (фото)

Коли Стеф Макінтош перевірила камери відеоспостереження, то була шокована через неприпустиму поведінку працівника служби доставки.

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Водій доставки Yodel потрапив на приховану камеру, коли перекидав посилки клієнтки через майже двометрові ворота. 33-річна Стеф Макінтош із Сент-Остелла (Велика Британія), яка очікувала на це замовлення, була шокована, побачивши відповідні кадри, пише видання New York Post.

Стеф дивилася телевізор, коли задзвонив телефон. Британка вирішила не підіймала слухавку, бо подумала, що це орудують шахраї, і тільки згодом побачила дві великі коробки на під'їзній доріжці, зрозумівши, що пропустила доставку. Коли жінка перевірила камери відеоспостереження, то була шокована через неприпустиму поведінку кур’єра.

"Ми купуємо речі гуртом для нашого бізнесу, а потім перепродаємо їх. В одному із замовлень були статуетки — кілька з них розбилися, але могло бути й гірше", — розповідає пані Макінтош, яка працює бізнес-консультантом.

Клієнтка побачила на відео, як водій натискає на дзвінок, але вона чомусь не отримала жодного сповіщення. Далі працівник служби доставки замість того, щоб лишити коробки за огорожею, перекидає їх через ворота, залишивши пом'ятими та розтріпаними.

"Я поспілкувалась з менеджером в онлайн-чаті й хотіла, щоб мене запевнили в тому, що це більше ніколи не повториться. Однак офіційну скаргу залишити мені так і не дозволили. Крім того, буду вимагати компенсації збитків від компанії, у якої купувала товари, адже вони працюють з цією службою доставки напряму", — зазначила Стеф.

Працівник служби доставки перекинув коробки через ворота Фото: SWNS

Пізніше з’явився офіційний коментар від представника Yodel.

"Безпечна доставка посилок є нашим пріоритетом. Шкода, що досвід пані Макінтош не відповідав високим стандартам, до яких ми прагнемо. Зробимо все від нас залежне, аби гарантувати, що це більше не повториться", — заявив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайла Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенді (графство Кент, Велика Британія) за допомогою прихованої камери, встановленої біля будинку, спіймала свою сусідку "на гарячому".