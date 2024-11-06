Сантехнік встановив приховану камеру, щоб таємно спостерігати за клієнтками у ванній

Під час обшуку в сантехніка знайшли дві карти пам'яті, мобільний телефон, ноутбук та планшет. У суді він визнав себе винним й уже отримав покарання.

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Сантехніка з Лохрісті (Бельгія) засудили до 40 місяців ув'язнення за те, що він стежив за оголеними клієнтами та власною дружиною за допомогою прихованої камери, Прокуратура розшукала його в травні минулого року, а нещодавно суд оголосив вирок. Про це пише видання VRT.

Розслідування проти бельгійця почалося ще в травні 2023 року. У поліцію звернулась його дружина, яка знайшла на комп'ютері два підозрілі відеоролики з голою жінкою, котра приймає душ.

Під час сварки чоловік зізнався, що встановив приховану камеру у ванній кімнаті клієнтки. У підсумку він прибрав камеру і видалив записи, але пізніше дружина знайшла на комп'ютері іншу теку, де зберігалися таємно зняті через замкову щілину фотографії інших жертв та її самої.

Незабаром жінка подала на розлучення, однак на цьому історія не закінчилася. Пізніше вона випадково виявила шпигунський пристрій у своїх спальні.

Під час обшуку в сантехніка знайшли дві карти пам'яті, мобільний телефон, ноутбук та планшет. Він визнав себе винним й отримав три роки й три місяці в'язниці, а також змушений виплатити постраждалим 23 тисячі євро. Крім того, винуватця позбавили права брати участь у політичному житті країни на 10 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що водій доставки Yodel потрапив на приховану камеру, коли перекидав посилки клієнтки через майже двометрові ворота. 33-річна Стеф Макінтош із Сент-Остелла (Велика Британія), яка очікувала на це замовлення, була шокована, побачивши відповідні кадри.

Крім того, приватний детектив розповів про те, як знайти приховані камери в орендованих квартирах або будинках і що потрібно робити, якщо ви виявили секретний пристрій.