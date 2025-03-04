Мільйони смартфонів Samsung мають одну помилку: наслідки можуть бути катастрофічними

Функція зашифрованої папки дає змогу приховувати знімки, кліпи, файли та додатки від інших людей. Але один користувач вказав на недолік, який дозволяє бачити цей секретний контент.

Related video

Власників смартфонів Samsung попередили, що їхні особисті фотографії та відео можуть бути доступні, навіть якщо вони перебувають у зашифрованих папках. Про це повідомляє thesun.co.uk.

Функція зашифрованої папки дає змогу користувачам приховувати знімки, кліпи, файли та додатки від інших людей. Але один користувач на Reddit вказав на недолік, який дозволяє бачити цей секретний контент. Усі фотографії та відео, що містяться всередині такої папки, будуть приховані навіть під час відкриття додатка для перегляду файлів, однак це відбувається тільки під час використання додатка з "особистого" профілю. Іншими словами, — якщо ви перемикаєтеся на "робочий" профіль, то Android не блокує доступ додатка до контенту в захищеній папці.

Користувач Reddit написав: "Якщо у вас є робочий профіль, увімкнений через щось на кшталт Island або Shelter, будь-які додатки в робочому профілі можуть отримати доступ до всіх фотографій і відео, збережених у зашифрованій папці, без будь-яких обмежень".

Користувач заявив, що повідомив про вразливість Samsung. Неясно, чи працює компанія над офіційним патчем, але є спосіб, за допомогою якого приховані зображення і відео залишаться такими.

Зашифрована папка не зашифрована за замовчуванням, але ви можете вибрати шифрування всередині програми. Просто відкрийте програму, натисніть на меню і виберіть "Зашифрувати". Це призупиняє роботу захищеної папки, і доступ до її файлів через засіб вибору фотографій буде неможливий.

Однак, існує кібервразливість, що дозволяє також розкривати додатки, приховані всередині Secure Folder. Щоб побачити це, перейдіть у Налаштування — Безпека та конфіденційність — Додаткові налаштування конфіденційності — Менеджер дозволів. Вибравши один із дозволів у списку, наприклад місце розташування, ви можете знайти додатки з Secure Folder, перераховані там. Важливо зазначити, що ця вразливість відсутня в Private Space Android 15 — версії Secure Folder від Google.

Раніше ми писали, що два нові смартфони Samsung з величезною батареєю коштуватимуть $500. Наступники торішніх Galaxy A35 і A55 конкуруватимуть з iPhone 16e, впевнені у виданні The Sun.