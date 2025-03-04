Миллионы смартфонов Samsung имеют одну ошибку: последствия могут быть катастрофическими

Функция зашифрованной папки позволяет скрывать снимки, клипы, файлы и приложения от других людей. Но один пользователь указал на недостаток, который позволяет видеть этот секретный контент.

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Владельцы смартфонов Samsung были предупреждены, что их личные фотографии и видео могут быть доступны, даже если они находятся в зашифрованных папках. Об этом сообщает thesun.co.uk.

Функция зашифрованной папки позволяет пользователям скрывать снимки, клипы, файлы и приложения от других людей. Но один пользователь на Reddit указал на недостаток, который позволяет видеть этот секретный контент. Все фотографии и видео, находящиеся внутри такой папки, будут скрыты даже при открытии приложения для просмотра файлов, однако это происходит только при использовании приложения из "личного" профиля. Иными словами, — если вы переключаетесь на "рабочий" профиль, то Android не блокирует доступ приложения к контенту в защищенной папке.

Пользователь Reddit написал: "Если у вас есть рабочий профиль, включенный через что-то вроде Island или Shelter, любые приложения в рабочем профиле могут получить доступ ко всем фотографиям и видео, сохраненным в зашифрованной папке, без каких-либо ограничений".

Пользователь заявил, что сообщил об уязвимости Samsung. Неясно, работает ли компания над официальным патчем, но есть способ, с помощью которого скрытые изображения и видео останутся таковыми.

Зашифрованная папка не зашифрована по умолчанию, но вы можете выбрать шифрование внутри приложения. Просто откройте приложение, нажмите на меню и выберите "Зашифровать". Это приостанавливает работу защищенной папки, и доступ к ее файлам через средство выбора фотографий будет невозможен.

Однако, существует киберуязвимость, позволяющая также раскрывать приложения, скрытые внутри Secure Folder. Чтобы увидеть это, перейдите в Настройки — Безопасность и конфиденциальность — Дополнительные настройки конфиденциальности — Менеджер разрешений. Выбрав одно из разрешений в списке, например местоположение, вы можете найти приложения из Secure Folder, перечисленные там. Важно отметить, что эта уязвимость отсутствует в Private Space Android 15 — версии Secure Folder от Google.

Ранее мы писали, что два новых смартфона Samsung с огромной батареей будут стоить $500. Преемники прошлогодних Galaxy A35 и A55 будут конкурировать с iPhone 16e, уверены в издании The Sun.