От 5 000 грн: самые дешевые смартфоны Samsung, которые можно купить сегодня (видео)

Обзор и технические характеристики моделей Samsung Galaxy A05s, Galaxy A25, Galaxy M35, Galaxy S21 FE и Galaxy A35.

Related video

Смартфоны от южнокорейского бренда Samsung очень популярны в Украине. Недавно компания представила своего нового флагмана — Galaxy S25. Однако модель стоит очень дорого. Но на рынке есть предложения и подешевле. Фокус рассмотрел некоторые из них.

Бюджетные смартфоны выпускает не только Samsung, но и не менее популярна компания из Китая — Xiaomi. Недавно мы составляли рейтинг таких моделей. В него попали гаджеты от китайского бренда: Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C и Redmi A3.

Смартфон Samsung Galaxy A05s

Модель Galaxy A05s продается в Украине по цене от 4 938 до 6 049 грн за вариант с объемом памяти 4/128 ГБ, поданным сайта hotline.ua.

Обзор модели Samsung Galaxy A05s

Смартфон имеет IPS-экран с диагональю 6,7 дюйма. Разрешение дисплея достигает 2400 x 1080 пикс., а тактовая частота — 90 Гц.

Процессор установлен модели Snapdragon 680 4G от Qualcomm. За работу приложений ответственна операционная система Android 13. Аккумулятор довольно емкий — 5000 мАч, что говорит о хорошем времени автономности.

Камера получила датчик на 50 Мп (f/1.8, широкоугольная), а также сенсоры на 2 Мп (f/2.4, макро-объектив) и 2 Мп (f/2.4, сенсор глубины). Фронтальная камера оснащена датчиком на 13 Мп (f/2.0). Камера также располагает цифровым зумом до 10x, возможностью снимать в замедленном движении — 120 кадров/сек. (HD).

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G

Телефон Galaxy A25 5G с памятью 6/128 ГБ можно приобрести в украинских магазинах мобильной и бытовой техники по цене от 7 439 и до 10 460 грн.

Видеообзор Galaxy A25 5G

6,5-дюймовый AMOLED-экран этого гаджета имеет разрешение 2340x1080 пикс. и частоту обновления 120 Гц. Работает смартфон благодаря фирменному процессору Samsung Exynos 1280 и операционной системе Android 14, а также батарее емкостью 5000 мАч.

Основная камера на 50 Мп (f/1.8, широкоугольная) получила также датчики на 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная, 120 градусов) и 2 Мп (f/2.4, макро-объектив). Видеосъемка возможна в формате 4K(30 кадров в секунду). Фронтальная камера слабовата — 13 Мп (f/2.2).

Телефон Samsung Galaxy M35 5G

Смартфон Samsung Galaxy M35 5G с объемом памяти 6/128 ГБ стоит в Украине по цене от 8 320 до 12 999 грн.

Обзор Samsung Galaxy M35 5G

Гаджет может порадовать экраном на 6,6 дюйма, выполненным по технологии Super AMOLED. Его разрешение достигает 2340 х 1080 точек, а частота обновления равна 120 Гц. Тут также установлен фирменный чипсет Samsung Exynos 1380 и операционная система Android 14. Аккумулятор хорош — его емкость 6000 мАч.

Основная камера оборудована 10-кратным цифровым зумом, оптической стабилизацией, датчиками на 50 Мп (f/1.8, широкоугольная), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная) и 2 Мп (f/2.4, макро-объектив). Видеосъемка может вестись в режиме 4K (30 к/с). Фронтальная камера не впечатляет — всего 13 Мп (f/2.2).

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE 5G

Модель Galaxy S21 FE 5G с памятью 6/128 ГБ продается по цене от 8 987 грн.

Обзор работы Samsung Galaxy S21 FE 5G

Она получила от производителя 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 точек и тактовой частотой 120 Гц, а также процессор Qualcomm Snapdragon 888, операционную систему Android 11 с возможностью обновления, батарею емкостью 4500 мАч.

Камера у смартфона скромная: 12 Мп (f/1.8, широкоугольная), 12 Мп (f/2.2, 123 градусов, сверхширокоугольная) и 8 Мп (f/2.4, 3х кратный телеобъектив). Видеосъемка доступна в формате 8K (24 к/с). Селфи-камера порадовала датчиком на 32 Мп (f/2.2). Работает также оптическая стабилизация, двойная запись, замедленная съемка в формате HD (960 к/с).

Телефон Samsung Galaxy A35 5G

Смартфон Galaxy A35 5G в варианте 8/256 ГБ ОЗУ и хранилища (соответственно) доступен по цене от 11 750 до 15 550 грн.

Видеообзор Samsung Galaxy A35 5G

За эти деньги пользователь получит от Samsung 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 точек и тактовой частотой 120 Гц, чипсет Samsung Exynos 1380, ОС Android 14, батарею емкостью 5000 мАч.

Основная камера порадует датчиками на 50 Мп (f/1.8, широкоугольная), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная, 123 градусов) и 5 Мп (f/2.4, макро-объектив), видеосъемкой в режиме 4K (30 к/с), наличием функции оптической стабилизации. Фронтальная камера "подкачала" — всего 13 Мп (f/2.2).

Ранее мы писали о пяти смартфонах по цене от 15 000 грн. В рейтинг были включены телефоны POCO X7 Pro, OnePlus Ace 5, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S24 FE и Google Pixel 8a.