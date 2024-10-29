Лучшие бюджетные смартфоны Samsung в 2024 году: Galaxy A25 5G, S24 FE, A15 5G (видео)

В рейтинг попали бюджетные модели от известного южнокорейского бренда.

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Среди устройств Samsung множество таких, которые будут актуальны до конца 2024 года. Подборку лучших устройств создал Android Police.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G — отличный бюджетный смартфон. У него большой, красивый дисплей, прочная конструкция и приличная камера. Он может работать до двух дней на одной зарядке и даже оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, чтобы сделать прослушивание музыки более доступным. Среди его технических характеристик —

Основные качества:

Красивый AMOLED-дисплей.

Достойная производительность камеры.

Четыре года поддержки программного обеспечения.

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE — это золотая середина между дешевизной и флагманом, что делает его очевидным выбором, если вы можете себе позволить. С его премиальным дизайном с тройной камерой, впечатляющим 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и длительным временем автономной работы становится ясно, что Samsung пошла на уступки в нужных местах, чтобы помочь своему более доступному флагману засиять — даже если вам все равно придется немного переплатить за него.

Оценка экспертов:

Яркий 120 Гц AMOLED-дисплей

Длительное время работы от аккумулятора

Впечатляющие камеры

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G Фото: Samsung

Samsung Galaxy A15 5G — это отличное бюджетное устройство. Как и многие другие смартфоны в этой категории, он имеет красивый дисплей, отличное время автономной работы и достойный чип, который обеспечивает надежную производительность по всем направлениям. Galaxy A15 — это настоящий пример того, насколько хорошими стали бюджетные телефоны за эти годы, предлагая справедливый компромисс и отличный общий опыт использования телефона, потребления контента и съемки фотографий.

Среди характеристик:

AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц

Хорошее время работы от аккумулятора

Отличная производительность всего за 200 долларов

Samsung Galaxy А35

Samsung Galaxy А35

Хотя Samsung Galaxy A35, возможно, не самое быстрое и потрясающее устройство в серии, он предлагает достойный общий пакет. Он оснащен большим, красочным дисплеем и мощной батареей емкостью 5000 мАч, которая может работать целый день, идеально подходит для потребления контента и использования нескольких приложений одновременно. A35 также имеет достойную настройку камеры, что позволяет вам запечатлеть самые драгоценные моменты.

Среди характеристик:

Большой и красочный AMOLED-дисплей

Хорошее качество камеры

Приятный и компактный дизайн, учитывая большой экран

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A03s

Хотя Samsung Galaxy A35, возможно, не самое быстрое и потрясающее устройство в серии, он предлагает достойный общий пакет. Он оснащен большим, красочным дисплеем и мощной батареей емкостью 5000 мАч, которая может работать целый день, идеально подходит для потребления контента и использования нескольких приложений одновременно. A35 также имеет достойную настройку камеры, что позволяет вам запечатлеть самые драгоценные моменты.

Плюсы и минусы:

Высокая эффективность за доступную цену

Нет подключения 5G

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.