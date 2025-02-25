Топ-5 смартфонов по цене от 15 000 грн: обзор моделей от Xiaomi, Samsung, Google (фото)

В рейтинг издание Фокус включило телефоны POCO X7 Pro, OnePlus Ace 5, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S24 FE и Google Pixel 8a.

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Недавно Фокус писал о бюджетных смартфонах стоимостью от 5000 грн. А сегодня мы рассмотрим модели, которые на рынке Украины продаются по цене от 15 000 грн. Они предлагают улучшенные производительность и автономию, а также отличную работу камер и премиальный дизайн.

Если эти смартфоны покажутся дорогими, можно ознакомиться с обзором гаджетов по цене от 10 000 грн, в который вошли такие телефоны, как OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G, Motorola Edge 50 Neo, Samsung Galaxy A35, а также POCO X6 Pro.

Смартфон POCO X7 Pro

Сайт hotline.uа сообщает, что цена модели POCO X7 Pro может стартовать от 15 080 грн за вариант с объемом памяти 12 ГБ (ОЗУ) и 512 ГБ (хранилище).

Телефон POCO X7 Pro Фото: YouTube

Экран у смартфона достигает 6,67 дюйма по диагонали и выполнен по технологии AMOLED. Разрешение составляет 2712 x 1220 точек, а частота обновления — 120 Гц, что делает его очень отзывчивым и плавным.

Под капотом находится процессор: Mediatek Dimensity 8400-Ultra, работающий вместе с ОС Android 15. Аккумулятор не может не радовать, так как его емкость достигает 6000 мАч.

Камера установлена с датчиком 50 Мп (f/1.5, широкоугольная) и 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная). Селфи-камера имеет сенсор на 20 Мп.

Корпус выполнен из пластика. Весит телефон 195 г при толщине 8,29 мм.

Смартфон Xiaomi 14T

Модель Xiaomi 14T с объемом памяти 12 ГБ (ОЗУ) и 256 ГБ (хранилище) можно купить в Украине по цене от 16 740 грн до 21 999 грн.

Смартфон Xiaomi 14T Фото: Luke Baker / Foundry

AMOLED-экран смартфона имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 2712 х 1220 пикс. при довольно высокой частоте обновления — 144 Гц, что, несомненно, хорошо сказывается на его работе.

Гаджет получил от разработчиков процессор MediaTek Dimensity 8300 Ultra и операционную систему Android 14 с возможностью обновления. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает вполне удовлетворительную автономность.

Камера оснащена тремя датчиками: 50 Мп (f/1.7, широкоугольная), 50 Мп (f/1.9, 2,6x, телеобъектив) и 12 Мп (f/2.2, ультраширокоугольный). Селфи-камера имеет 32-мегапиксельный сенсор.

Корпус сделан в сочетании стекло/металл. Весит смартфон 195 г при толщине 7,8 мм.

Смартфон OnePlus Ace 5

За объем памяти 12 ГБ (ОЗУ) и 256 ГБ (хранилище) украинские продавцы запрашивают от 18 245 грн, когда речь заходит о смартфоне OnePlus Ace 5.

Смартфон OnePlus Ace 5 Фото: phonearena.com

От производителя эта модель получила AMOLED-экран с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 2780 х 1264 точек и частотой обновления 120 Гц.

Процессор довольно мощный — Snapdragon 8 Gen 3. За работу приложений отвечает операционная система Android 15. Аккумулятор имеет отличные показатели емкости — 6415 мАч.

Камера, правда, слабовата: 50 мп (f/1.8, широкоугольная), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная) и 2 Мп (f/2.4, макро-объектив), при этом фронтальная камера тоже не радует — всего 16 Мп.

Корпус сделан из стекла и металла, он довольно тяжелый — 206 г при толщине 8,02 мм.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE с памятью 8 ГБ (ОЗУ) и 128 ГБ (хранилище) от Samsung стоит в Украине от 18 392 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: phonearena.com

Его технические характеристики таковы: AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2340 x 1080 точек и частотой 120 Гц; процессор — Samsung Exynos 2400e; операционная система — Android 14; аккумулятор емкостью 4700 мАч.

Камера имеет три сенсора: 50 Мп (f/1.8, широкоугольная), 12 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная, 123 градусов) и 8 Мп (f/2.4, 3x теле-фото). Селфи-камера слабенькая — всего 10 Мп (f/2.4).

Корпус сделан из таких материалов, как стекло и алюминий. Весит устройство 213 г при толщине в 8 мм.

Смартфон Google Pixel 8a

Средняя цена смартфона Google Pixel 8a с памятью 8 ГБ (ОЗУ) и 128 ГБ (хранилище) составляет, в среднем 15 000 грн, хотя можно найти предложения и дешевле — 12 996 грн.

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Tom's Guide

Модель имеет OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикс. и частотой обновления 120 Гц.

Процессор телефон получил фирменный — Google Tensor G3, равно как и операционную систему Android 14 с возможностью обновления. Аккумулятор слабоват, так как его емкость достигает всего 4492 мАч.

Камера двойная — 64 Мп (f/1.89, широкоугольная) и 13 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная, 120 градусов). Фронтальная камера оснащена сенсором на 13 Мп.

Корпус сделан из пластика и алюминия, за счет чего удалось снизить вес устройства до 188 г при толщине 8,9 мм.

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