Когда выйдет самый дешевый смартфон Samsung: цена, характеристики Galaxy S24 FE

Вот все, что пользователям нужно знать о бюджетном телефоне среднего класса от Samsung.

Компания Samsung позиционирует Galaxy S24 FE как дешевый телефон. Он подойдет пользователям, которые считают Galaxy S24 слишком дорогим. Об этом пишет Tom's Guide.

Новинка сильно отличается от моделей серии Galaxy A, таких как Galaxy A35, которые вырезали гораздо больше функций во имя экономии, что делает FE необычным средним вариантом.

С теми же семью годами обновлений, что и у "собратьев", S24 FE — это выбор, ориентированный на будущее, с точки зрения программного обеспечения. Его аппаратное обеспечение также не вызывает нареканий, с особенно привлекательным дисплеем и хорошим временем автономной работы.

Цена Galaxy S24 FE выросла по сравнению с прошлогодним Galaxy S23 FE, который стоил $599. Galaxy S24 FE продается за $649, что по-прежнему на $150 меньше, чем стоимость Galaxy S24 начального уровня.

Galaxy S23 FE поставляется в двух вариантах емкости памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Пользователи заплатят дополнительно $60 за модель с большей емкостью, при этом ее цена в $709 все равно будет меньше, чем $799 за Galaxy S24 на 128 ГБ.

Samsung Galaxy S24 FE оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED 2X. Он обеспечивает разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Благодаря большему дисплею, S24 FE примерно такого же размера, как Galaxy S24 Plus, с похожими габаритами и дисплеем того же размера.

Новый Galaxy S24 FE размером 6,4 x 3 x 0,31 дюйма немного больше прошлогоднего Galaxy S23 FE. В остальном внешний дизайн в основном такой же, как у основной линейки S24. Galaxy S24 FE будет доступен в синем, графитовом, сером, мятном, желтом цветах.

Камера Galaxy S24 FE состоит из трех вертикально расположенных объективов — 50-мегапиксельной основной, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 8-мегапиксельной телеобъективной с 3-кратным оптическим зумом. Единственная разница между S24 и S24 FE — это телеобъектив, который имеет более высокое разрешение у флагмана.

До выхода Galaxy S24 FE ходили слухи, что Samsung может обратиться к чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — тому же, что и в Galaxy S24. Однако компании пришлось искать способ снизить расходы на модель FE. В итоге используется собственный чипсет Exynos 2400. Это означает, что производительность будет отставать от показателей Galaxy S24, хотя Samsung делает ставку на то, что покупатели FE будут готовы заплатить на $150 меньше.

Samsung Galaxy S24 FE должен иметь большее время автономной работы, чем прошлогодний S23 FE, а также стандартный S24. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4 700 мАч, что превышает 4 000 мАч в стандартных моделях S24 и A55. Но новинка не отличался большим временем автономной работы из-за не очень эффективного чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Exynos 2400e должен быть более эффективным и в сочетании с аккумулятором емкостью 4 700 мАч, полагают аналитики.

Новый телефон будет включать функцию Live Translate, которая работает со сторонними приложениями, режим переводчика для беседы с переводом с помощью ИИ, Note Assist, Sketch to Edit и такие функции, как Circle to Search, Instant Slow-Mo и Photo Assist.

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