Коли вийде найдешевший смартфон Samsung: ціна, характеристики Galaxy S24 FE

Ось усе, що користувачам потрібно знати про бюджетний телефон середнього класу від Samsung.

Компанія Samsung позиціонує Galaxy S24 FE як дешевий телефон. Він підійде користувачам, які вважають Galaxy S24 занадто дорогим. Про це пише Tom's Guide.

Новинка сильно відрізняється від моделей серії Galaxy A, як-от Galaxy A35, які вирізали набагато більше функцій в ім'я економії, що робить FE незвичайним середнім варіантом.

З тими самими сімома роками оновлень, що й у "побратимів", S24 FE — це вибір, орієнтований на майбутнє, з точки зору програмного забезпечення. Його апаратне забезпечення також не викликає нарікань, з особливо привабливим дисплеєм і хорошим часом автономної роботи.

Ціна Galaxy S24 FE зросла, як порівняти з торішнім Galaxy S23 FE, який коштував $599. Galaxy S24 FE продається за $649, що, як і раніше, на $150 менше, ніж вартість Galaxy S24 початкового рівня.

Galaxy S23 FE поставляється у двох варіантах ємності пам'яті: 128 ГБ і 256 ГБ. Користувачі заплатять додатково $60 за модель з більшою ємністю, водночас її ціна в $709 все одно буде меншою, ніж $799 за Galaxy S24 на 128 ГБ.

Samsung Galaxy S24 FE оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED 2X. Він забезпечує роздільну здатність FHD+ і частоту оновлення 120 Гц. Завдяки більшому дисплею, S24 FE приблизно такого ж розміру, як Galaxy S24 Plus, зі схожими габаритами і дисплеєм того ж розміру.

Новий Galaxy S24 FE розміром 6,4 x 3 x 0,31 дюйма трохи більший за торішній Galaxy S23 FE. В іншому зовнішній дизайн в основному такий самий, як у основної лінійки S24. Galaxy S24 FE буде доступний у синьому, графітовому, сірому, м'ятному, жовтому кольорах.

Камера Galaxy S24 FE складається з трьох вертикально розташованих об'єктивів — 50-мегапіксельної основної, 12-мегапіксельної надширококутної та 8-мегапіксельної телеоб'єктивної з 3-кратним оптичним зумом. Єдина різниця між S24 і S24 FE — це телеоб'єктив, який має вищу роздільну здатність у флагмана.

До виходу Galaxy S24 FE ходили чутки, що Samsung може звернутися до чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — того самого, що і в Galaxy S24. Однак компанії довелося шукати спосіб знизити витрати на модель FE. У підсумку використовується власний чипсет Exynos 2400. Це означає, що продуктивність відставатиме від показників Galaxy S24, хоча Samsung робить ставку на те, що покупці FE будуть готові заплатити на $150 менше.

Samsung Galaxy S24 FE повинен мати більший час автономної роботи, ніж минулорічний S23 FE, а також стандартний S24. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 4700 мАг, що перевищує 4000 мАг у стандартних моделях S24 і A55. Але новинка не вирізняється великим часом автономної роботи через не дуже ефективний чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Exynos 2400e повинен бути більш ефективним і в поєднанні з акумулятором ємністю 4700 мАг, вважають аналітики.

Новий телефон включатиме функцію Live Translate, яка працює зі сторонніми додатками, режим перекладача для бесіди з перекладом за допомогою ШІ, Note Assist, Sketch to Edit і такі функції, як Circle to Search, Instant Slow-Mo і Photo Assist.

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