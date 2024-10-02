Новый Xiaomi POCO X7 получит 50-МП камеру и чип MediaTek Dimensity 7300 Ultra: что известно

СМИ полагают, что POCO X7 будет оснащен теми же камерами, что и китайская версия Redmi Note 14 Pro.

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Появились первые подробности о предстоящем выходе смартфона POCO X7 с 200-мегапиксельной камерой из прошлогоднего Redmi Note 13 Pro 5G. Об этом пишет Notebook Check

Xiaomi пока ничего публично не говорила о выпуске нового смартфона под брендом POCO. Однако уже есть подробности о предстоящем выходе POCO X7, который, по всей видимости, должен заменить POCO X6 5G. К сожалению, неизвестно, когда POCO X7 будет официально представлен на мировом рынке.

Тем не менее, на сайте Xiaomi Time некоторая информация уже есть. В частности, ресурс утверждает, что POCO X7 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-600 (50 МП) с оптической стабилизацией изображения (OIS). Кроме того, устройство, как полагают, будет использовать OmniVision OV20B (20 МП), OmniVision OV02B10 (2 МП) и Sony IMX355 (8 МП) в качестве фронтальной, макро- и сверхширокоугольной камер соответственно. Другими словами, POCO X7 будет оснащен теми же камерами, что и китайская версия Redmi Note 14 Pro. Кстати, по слухам, глобальный вариант последнего сохранит 200-мегапиксельную камеру из прошлогоднего Redmi Note 13 Pro 5G.

POCO X7, возможно, будет обладать такими характеристиками:

6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K (частота обновления 120 Гц, яркость HBM 1200 нит).

Чипсет MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

LPDDR4x RAM/флеш-память UFS 2.2.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч (зарядка 45 Вт).

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