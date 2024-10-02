Функции ИИ всего за 165 долларов: что известно о новом смартфоне Infinix Hot 50 4G (видео)

Новый Infinix Hot 50 4G с 6,78-дюймовым IPS LCD-дисплем и двойной задней камерой можно купить всего за 6 800 грн.

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Компания Infinix представила бюджетный смартфон Hot 50 4G. Он оснащен 120-герцевым экраном, 50-мегапиксельной камерой и набором функций с ИИ. Об этом сообщает Gizmochina.

Infinix Hot 50 4G имеет 6,78-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+, что лучше чем у 5G. Он имеет частоту обновления 120 Гц и повышенную пиковую яркость 800 нит.

Компания Infinix утверждает, что экран реагирует на мокрые и грязные отпечатки пальцев. Устройство имеет тот же дизайн, что и Hot 50 5G, с модулем камеры в форме таблетки на задней панели и кнопкой питания. Эта кнопка также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев.

Infinix Hot 50 4G оснащен двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика с f/1.6 и вторичного объектива. Спереди находится 8-мегапиксельная селфи-камера.

Infinix Hot 50 4G работает на процессоре MediaTek Helio G100. Он имеет оперативную память объемом до 8 ГБ и хранилищем объемом 256 ГБ, расширяемым с помощью слота для карт microSD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

С точки зрения программного обеспечения, оно работает на базе Android 14 XOS 14.5 из коробки. Устройство оснащено различными функциями ИИ, такими как обои ИИ, вырезы ИИ, захват голоса ИИ и многое другое.

Infinix Hot 50 4G поставляется в цветах Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey. Его стоимость в Украине составляет 6 800 грн (165 долларов США. — Ред.).

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