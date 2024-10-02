Функції ШІ всього за 165 доларів: що відомо про новий смартфон Infinix Hot 50 4G (відео)

Новий Infinix Hot 50 4G з 6,78-дюймовим IPS LCD-дисплеєм і подвійною задньою камерою можна купити лише за 6 800 грн.

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Компанія Infinix представила бюджетний смартфон Hot 50 4G. Він оснащений 120-герцевим екраном, 50-мегапіксельною камерою та набором функцій з ШІ. Про це повідомляє Gizmochina.

Infinix Hot 50 4G має 6,78-дюймовий IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю FHD+, що краще ніж у 5G. Він має частоту оновлення 120 Гц і підвищену пікову яскравість 800 ніт.

Компанія Infinix стверджує, що екран реагує на мокрі та брудні відбитки пальців. Пристрій має той самий дизайн, що й Hot 50 5G, з модулем камери у формі таблетки на задній панелі та кнопкою живлення. Ця кнопка також виконує функцію сканера відбитків пальців.

Infinix Hot 50 4G оснащений подвійною задньою камерою, що складається з 50-мегапіксельного основного датчика з f/1.6 і вторинного об'єктива. Спереду розташована 8-мегапіксельна селфі-камера.

Infinix Hot 50 4G працює на процесорі MediaTek Helio G100. Він має оперативну пам'ять об'ємом до 8 ГБ і сховищем об'ємом 256 ГБ, розширюваним за допомогою слота для карт microSD. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

З погляду програмного забезпечення, він працює на базі Android 14 XOS 14.5 з коробки. Пристрій оснащений різними функціями ШІ, такими як шпалери ШІ, вирізи ШІ, захоплення голосу ШІ та багато іншого.

Infinix Hot 50 4G поставляється в кольорах Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey. Його вартість в Україні становить 6 800 грн (165 доларів США. — Ред.).

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