Google випустить потужний бюджетний смартфон Pixel 9a: які його характеристики (відео)

Інсайдер показав деталі Google Pixel 9a. Він матиме новий дизайн камери та корпусу, а ціна становитиме менше ніж 500 доларів.

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Запуск Pixel 9a відбудеться навесні і буде приурочений до щорічного заходу Google I/O. Ранній погляд на конструкцію через інсайдера Onleaks показав новий дизайн панелі камери, пише Android Headlines.

Серія Pixel 9 від Google вийшла трохи більше місяця тому, але ось ще одна модель на підході — Pixel 9a. Її запуск має відбутися навесні. Камера розміщується майже врівень із задньою частиною Pixel 9a, можливо, з невеликим кільцем навколо неї, яке випирає.

Вона нагадує LG V60 ThinQ кілька років тому. Компонування камери таке ж, як у Pixel 9. Ще одна річ, яку ви помітите, — це великі рамки. Хоча це й очікується від бюджетного телефону, вони все ще дуже помітні.

Pixel 9a насправді зможе зробити щось нове для серії Pixel 9 — запустити його з Android 15. Насправді Android 15 ще не вийшов — очікується, що його випуск почнеться з середини жовтня.

Ця модель може стати останньою серед Pixel, що використовує процесор, розроблений Samsung. Pixel 10 повинен отримати повністю кастомізований процесор Google від TSMC. Однак, за невеликої вартості, це може бути досить солідний телефон.

Характеристики будуть дуже схожі на Pixel 8a, попередній варіант, який містив 6,1-дюймовий дисплей, 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ пам'яті. Він відмовиться від Tensor G3 на користь Tensor G4, а батарея може стати трохи більшою. У Pixel 8a ємність батареї становила 4 492 мАг. Pixel 8a від Google був анонсований 7 травня 2024 року і ми очікуємо аналогічну дату для Pixel 9a у 2025 році.

Раніше ми писали про те, що Motorola представила "невбиваний" смартфон ThinkPhone 25: що ще в ньому особливого. Хоча ThinkPhone 25 — це перероблений Edge 50 Neo, він має бути міцнішим завдяки використанню скла Corning Gorilla Glass 7i.