Motorola представила "невбиваний" смартфон ThinkPhone 25: що ще в ньому особливого (відео)

Хоча ThinkPhone 25 — це перероблений Edge 50 Neo, він має бути міцнішим завдяки використанню скла Corning Gorilla Glass 7i.

Related video

Компанія Motorola презентувала новий смартфон Хоча ThinkPhone 25 з 5-річними оновленнями програмного забезпечення та системою захисту. Про це пише Notebook Check.

Хоча на сайті компанії новий смартфон називається "ThinkPhone by Motorola", схоже, його офіційна назва насправді ThinkPhone 25. У будь-якому разі, новий гаджет фактично є перейменованим Edge 50 Neo. Незважаючи на те, що Motorola не визнає цього, ThinkPhone 25 відповідає Edge 50 Neo розмірами 154,1 x 71,2 x 8,1 мм, вагою 171 г, сертифікацією IP68, відповідністю MIL-STD-810H та акумулятором ємністю 4310 мАг, що підтримує бездротову зарядку потужністю 68 Вт і 15 Вт.

Крім того, Motorola оснастила ThinkPhone 25 таким обладнанням:

Основна: 50 МП Sony LYT-700C, діафрагма f/1.8, двопіксельний PDAF, розмір пікселя 1,0 мкм, також є оптична стабілізація зображення.

Надширококутний: 13 МП, діафрагма f/2.2, розмір пікселя 1,12 мкм, кут огляду 120°.

Камера: 10 МП, діафрагма f/2.0, розмір пікселя 1,0 мкм, оптична стабілізація зображення, 3-кратний оптичний зум.

Фронтальна: 32 МП, діафрагма f/2.4, розмір пікселя 0,7 мкм.

Апарат поєднує чипсет MediaTek Dimensity 7300 з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 256 ГБ пам'яті uMCP. З якоїсь причини Motorola встановила трохи менший дисплей всередині нового ThinkPhone, який на 0,4 дюйма менший за 6,4-дюймовий еквівалент всередині Edge 50 Neo. Проте, 6,36-дюймова панель pOLED виводить зображення з роздільною здатністю 1220 пікселів з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт.

Новий смартфон ThinkPhone 25 від Motorola Фото: Motorola

На додаток до цього, ThinkPhone 25 оснащений Gorilla Glass 7i, про який Corning оголосила навесні. Крім того, новий ThinkPhone отримуватиме оновлення програмного забезпечення та безпеки протягом п'яти років, імовірно до виходу Android 19. Motorola очікує продавати ThinkPhone 25 в Європі та на інших ринках за ціною $554 з листопада.

Раніше ми писали, що новий смартфон Xiaomi робить знімки краще, ніж iPhone 16 Pro Max за 1470 євро. Модель 14T Pro, яка в Європі продається чи не в 2 рази дешевше останнього iPhone, показала під час тестів кращу якість знімків.