Motorola представила "неубиваемый" смартфон ThinkPhone 25: что еще в нем особенного (видео)

Хотя ThinkPhone 25 — это переработанный Edge 50 Neo, он должен быть более прочным благодаря использованию стекла Corning Gorilla Glass 7i.

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Компания Motorola презентовала новый смартфон Хотя ThinkPhone 25 с 5-летними обновлениями программного обеспечения и системой защиты. Об этом пишет Notebook Check.

Хотя на сайте компании новый смартфон называется "ThinkPhone by Motorola", похоже, его официальное название на самом деле ThinkPhone 25. В любом случае, новый гаджет фактически является переименованным Edge 50 Neo. Несмотря на то, что Motorola не признает этого, ThinkPhone 25 соответствует Edge 50 Neo размерами 154,1 x 71,2 x 8,1 мм, весом 171 г, сертификацией IP68, соответствием MIL-STD-810H и аккумулятором емкостью 4310 мАч, который поддерживает беспроводную зарядку мощностью 68 Вт и 15 Вт.

Кроме того, Motorola оснастила ThinkPhone 25 следующим оборудованием:

Основная: 50 МП Sony LYT-700C, диафрагма f/1.8, двухпиксельный PDAF, размер пикселя 1,0 мкм, также есть оптическая стабилизация изображения.

Сверхширокоугольный: 13 МП, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1,12 мкм, угол обзора 120°.

Камера: 10 МП, диафрагма f/2.0, размер пикселя 1,0 мкм, оптическая стабилизация изображения, 3-кратный оптический зум.

Фронтальная: 32 МП, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0,7 мкм.

Аппарат сочетает чипсет MediaTek Dimensity 7300 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти uMCP. По какой-то причине Motorola установила немного меньший дисплей внутри нового ThinkPhone, который на 0,4 дюйма меньше 6,4-дюймового эквивалента внутри Edge 50 Neo. Тем не менее, 6,36-дюймовая панель pOLED выводит изображение с разрешением 1220 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Новый смартфон ThinkPhone 25 от Motorola Фото: Motorola

В дополнение к этому, ThinkPhone 25 оснащен Gorilla Glass 7i, о котором Corning объявила весной. Кроме того, новый ThinkPhone будет получать обновления программного обеспечения и безопасности в течение пяти лет, предположительно до выхода Android 19. Motorola ожидает продавать ThinkPhone 25 в Европе и на других рынках по цене $554 с ноября.

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