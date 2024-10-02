Google выпустит мощный бюджетный смартфон Pixel 9a: каковы его характеристики (видео)

Инсайдер показал детали Google Pixel 9a. Он будет иметь новый дизайн камеры и корпуса, а цена — менее 500 долларов.

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Запуск Pixel 9a состоится весной и будет приурочен к ежегодному мероприятию Google I/O. Ранний взгляд на конструкцию через инсайдера Onleaks показал новый дизайн панели камеры, пишет Android Headlines.

Серия Pixel 9 от Google вышла чуть больше месяца назад, но вот еще одна модель на подходе — Pixel 9a. Ее запуск должен состояться весной, около Google I/O. Камера выглядит почти вровень с задней частью Pixel 9a, возможно, с небольшим кольцом вокруг нее, которое выпирает.

Она напоминает LG V60 ThinQ несколько лет назад. Компоновка камеры такая же, как в Pixel 9. Еще одна вещь, которую вы заметите, — это большие рамки. Хотя это и ожидается от бюджетного телефона, они все еще очень заметны.

Pixel 9a на самом деле сможет сделать нечто новое для серии Pixel 9 — запустить его с Android 15. На самом деле Android 15 еще не вышел — ожидается, что его выпуск начнется с середины октября.

Эта модель может стать последней среди Pixel, использующей процессор, разработанный Samsung. Pixel 10 должен получить полностью кастомизированный процессор Google от TSMC. Однако, по небольшой стоимости, это может быть довольно впечатляющий телефон.

Характеристики будут очень похожи на Pixel 8a, предыдущий вариант, который включал 6,1-дюймовый дисплей, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он откажется от Tensor G3 в пользу Tensor G4, а батарея может стать немного больше. У Pixel 8a емкость батареи составляла 4 492 мАч. Pixel 8a от Google был анонсирован 7 мая 2024 года, и мы ожидаем аналогичную дату для Pixel 9a в 2025 году.

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