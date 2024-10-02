Смартфон iPhone 17 Pro може позбутися кнопок: яким буде новий флагман від Apple (фото)

Новий iPhone 16 нещодавно надійшов у продаж, а тепер з'явилися деталі про iPhone 17 Pro, включно з інформацією про його зовнішній вигляд.

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iPhone 17 Pro компанія Apple представить у 2025 році. Наразі модель тестують. У майбутньому вона матиме один елемент управління гучністю, рингтоном та іншими функціями, пише інсайдер Majin Bu.

Majin Bu повідомляє, що Apple додасть цій новій кнопці більше функціональності. Можливо, вона буде використовуватися для управління не тільки гучністю, рингтоном, а й іншими функціями.

Рендер смартфона iPhone 17 Pro Фото: Majinbu

Фактична функціональність кнопки поки що не зовсім зрозуміла, але передбачається, що вона діятиме як своєрідний елемент управління гучністю, рингтоном та іншими функціями, які наразі налаштовуються за допомогою кнопки захоплення.

Наразі неможливо дізнатися, чи правдива ця інформація, проте інсайдер зазначає, що раніше Apple вже прагнула уніфікувати кнопки гучності в прототипах своїх пристроїв. Можливо, модифікації, які присутні в iPhone 17 Pro, — приклад того, що настав час побачити такий iPhone.

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