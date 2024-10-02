Смартфон iPhone 17 Pro может лишиться кнопок: каким будет новый флагман от Apple (фото)

Новый iPhone 16 недавно поступил в продажу, а теперь появились детали об iPhone 17 Pro, включая информацию о его внешнем виде.

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iPhone 17 Pro компания Apple представит в 2025 году. Сейчас модель тестируют. В будущем она будет иметь один элемент управления громкостью, рингтоном и другими функциями, пишет инсайдер Majin Bu.

Majin Bu сообщает, что Apple добавит этой новой кнопке больше функциональности. Возможно, она будет использоваться для управления не только громкостью, рингтоном, но и другими функциями.

Рендер смартфона iPhone 17 Pro Фото: Majinbu

Фактическая функциональность кнопки пока не совсем ясна, но предполагается, что она будет действовать как своего рода элемент управления громкостью, рингтоном и другими функциями, которые в настоящее время настраиваются с помощью кнопки захвата.

Пока невозможно узнать, верна ли эта информация, однако инсайдер отмечает, что раньше Apple уже стремилась унифицировать кнопки громкости в прототипах своих устройств. Может быть, модификации, которые присутствуют в iPhone 17 Pro, — пример того, что пришло время увидеть такой iPhone.

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