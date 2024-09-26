ТОП 6 телефонов с большим экраном: модели 2024 года от Samsung, OnePlus, Motorola (видео)

Смартфоны с большим экраном помимо дисплея обладают целым рядом преимуществ, таких, как мощный чип, качественная камера. В подборке — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.

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Наиболее мощные модели с экраном большого размера в 2024 году представили такие компании, как Samsung, Apple, OnePlus, Google и Motorola. Об этом пишет УНИАН.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Этот смартфон издание называет лучшим в целом. За свои деньги он предлагает 120-герцовый AMOLED 2X-дисплей на 6.8 дюйма с 4K-разрешением и пиковой яркостью 1750 нит, продвинутые камеры, мощнейшую аппаратную начинку и большое время автономной работы. А наличие стилуса — приятное дополнение для поклонников погибшей Note-линейки.

Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 16 Pro Max

Эта модель признана лучшей среди iPhone. Главный флагман Apple теперь имеет дисплей с диагональю 6,9 дюйма — и это не только самый большой iPhone на сегодня. Кроме того, это — самый большой классический смартфон в этом списке. Также он имеет лучшее время автономной работы среди всех iPhone и действительно профессиональные возможности фото- и видео.

iPhone 16 Pro Max

OnePlus 12

Этот смартфон демонстрирует лучшее соотношение цены и качества. Покупатели флагмана получают 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 2K, а также одним из самых высоких показателей яркости нит для удобного просмотра на улице.

OnePlus 12

Google Pixel 9 Pro

Эта многообещающая новинка Google Pixel занимает второе место в рейтинге камерофонов DxOMark за счет мощной камеры. Модель с диагональю 6,8 дюйма сохраняет габариты других моделей, но теперь имеет более лаконичный дизайн с уменьшенными рамками.

Google Pixel 9 Pro

OnePlus Open

Если вам нужно, чтобы ваш большой телефон был действительно большим, то этот OnePlus лучший выбор среди складных девайсов благодаря 7,8-дюймовому внутреннему экрану. Также он имеет мощные камеры, батареи и возможности многозадачности. Он ничем не хуже аналогов от Samsung, но дешевле, утверждает УНИАН.

OnePlus Open

Moto G Stylus 5G (2024)

Этот бюджетный вариант имеет большой экран, что удобно не только из-за диагонали, но и благодаря встроенному стилусу. Кроме того он отлично снимает, и при этом стоит заметно дешевле аналогичных по характеристикам устройств.

Moto G Stylus 5G (2024)

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