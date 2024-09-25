iPhone 16 Pro испытали на прочность, роняли, били молотком и ножом: что от него осталось (видео)

Новейшие флагманские смартфоны Apple оказались с тонкими рамками. Это выяснил блогер Сэм Коль.

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iPhone 16 и iPhone 16 Pro прошли первые испытания на прочность. Несмотря на технологичность устройств, их новые, тонкие рамки, несовершенны при ударе, пишет 9 to 5 Mac.

Любитель технологий, блогер Сэм Коль был одним из тех, кто проверил на прочность iPhone 16 Pro. В ходе своих испытаний Сэм заметил потенциальный недостаток прочности тонких рамок iPhone 16 Pro. При падении на бок удар оказывает прямое влияние на функциональность дисплея — хотя сам дисплей не разбивается и не трескается.

iPhone 16 Pro

На iPhone 16 Pro, я думаю, есть подвох, потому что рамки просто очень тонкие. Так что, когда вы получаете что-то вроде удара в угол или что-то, что едва касается края экрана, панель дисплея 16 Pro была чрезвычайно хрупкой и заметно более деликатной, чем на 15 Pro.

iPhone 16 Pro

В ходе дополнительных испытаний Сэм обнаружил, что повреждения iPhone 16 Pro были "в целом гораздо менее серьезными" по сравнению с iPhone 15 Pro.

TechRax также опубликовал тест на прочность iPhone 16 Pro, в котором новое устройство подвергалось ударам молотка и ножа. Как и ожидалось, здесь нет особых отличий по сравнению с iPhone прошлых лет.

Если провести ножом по титановым краям iPhone 16 Pro, они в конечном итоге поцарапаются. Если ударить молотком по задней части устройства, оно в конечном итоге разобьется. А если ударить молотком по экрану iPhone 16 Pro, он тоже разобьется.

Ранее мы писали про то, как смартфон iPhone 16 Pro "разобрали на запчасти": у него внутри странный аккумулятор. Разборка iPhone 16 Pro показала, что некоторые детали сильно отличаются от предыдущих версий, например, устройство имеет более крупный блок камер.