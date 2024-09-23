Смартфон iPhone 16 Pro "разобрали на запчасти": у него внутри странный аккумулятор (видео)

Разборка iPhone 16 Pro показала, что некоторые детали сильно отличаются от предыдущих версий, например, устройство имеет более крупный блок камер.

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Внутри iPhone 16 Pro нашли металлический аккумулятор и функцию тетрапризмы для лучшей камеры, такую же, как в iPhone 15 Pro. Это на видео продемонстрировали на канале REWA Technology.

На видео разборки нового iPhone 16 Pro можно увидеть камеру с 5-кратным оптическим зумом и металлический аккумулятор.

Начиная с демонтажа заднего стекла, разборка показывает нам модуль фронтальной камеры с системой Face ID, и тут становится понятно, что этот модуль стал немного компактнее.

Также стала меньше системная плата. При этом защитный корпус чипов стал крупнее, что должно улучшить охлаждение. Основной блок камер также увеличился, но причина тут в первую очередь — это тетрапризма, которой не было у предыдущей модели iPhone 15 Pro.

Тетрапризма

К сожалению, никакой новой технологии простого выхода аккумулятора из корпуса нет, но он действительно заключен в металлический корпус.

Тетрапризма в iPhone 15 Pro

Как сообщает Apple, тетрапризма создана для четырехкратного отражения световых лучей. Это позволяет свету проходить дольше в том же пространстве, давая вам новое фокусное расстояние, которое действительно преодолевает большие расстояния.

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