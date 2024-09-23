Смартфон iPhone 16 Pro "розібрали на запчастини": у нього всередині дивний акумулятор (відео)

Розбирання iPhone 16 Pro показало, що деякі деталі сильно відрізняються від попередніх версій, наприклад, пристрій має більший блок камер.

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Усередині iPhone 16 Pro знайшли металевий акумулятор і функцію тетрапризми для кращої камери, таку саму, як в iPhone 15 Pro. Це на відео продемонстрували на каналі REWA Technology.

На відео розбирання нового iPhone 16 Pro можна побачити камеру з 5-кратним оптичним зумом і металевий акумулятор.

Починаючи з демонтажу заднього скла, розбирання показує нам модуль фронтальної камери з системою Face ID, і тут стає зрозуміло, що цей модуль став трохи компактнішим.

Також стала меншою системна плата. При цьому захисний корпус чипів став більшим, що має поліпшити охолодження. Основний блок камер також збільшився, але причина тут насамперед — це тетрапризма, якої не було у попередньої моделі iPhone 15 Pro.

Тетрапризма

На жаль, жодної нової технології простого виходу акумулятора з корпусу немає, але він справді укладений у металевий корпус.

Тетрапризма в iPhone 15 Pro

Як повідомляє Apple, тетрапризма створена для чотириразового відбиття світлових променів. Це дає змогу світлу проходити довше в тому ж просторі, даючи вам нову фокусну відстань, яка справді долає великі відстані.

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