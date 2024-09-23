Показали смартфон iQOO Z9 Turbo+ з ультратонкою батареєю на 6400 мАг: коли вийде (фото)

У нового смартфона від iQOO буде інноваційна технологія бездротової мережі Wi-Fi 7 і незвичайний дисплей із захисним екраном C8.

Related video

iQOO випустить свій новий телефон iQOO Z9 Turbo+ 24 вересня. У нього буде двочастотний GPS і мобільний зв'язок 5.5G, повідомляє IT Home.

Телефон оснащений процесором Dimensity 9300+. Для порівняння, випущений у квітні цього року iQOO Z9 Turbo має в своєму розпорядженні процесор Snapdragon 8s Gen 3 + і незалежний графічний чип Turbo. Його ціна починалася з 283 доларів.

Апарат iQOO Z9 Turbo+ має такі характеристики:

Двочастотний GPS, чотиричастотний Beidou.

Нова технологія бездротової мережі Wi-Fi 7.

Дводіапазонне з'єднання Wi-Fi.

Мобільний зв'язок 5.5G.

Раніше також було підтверджено, що мобільний телефон iQOO Z9 Turbo+ буде оснащений флагманським захисним екраном C8 з роздільною здатністю 1,5K і частотою 144 Гц. У створенні дисплея використані новітні люмінесцентні матеріали TCL Huaxing.

Він оснащений ультратонкою батареєю Blue Ocean ємністю 6400 мАг, що оновило iQOO; рекордною ємністю акумулятора.

Смартфон IQOO-z7-5G

Його корпус має товщину всього 7,98 мм. Вага — лише 196 г. Термін служби акумулятора становить чотири роки, ємність акумулятора все ще перевищує 80%.

Для отримання додаткової інформації про конфігурацію та ціну мобільного телефону iQOO Z9 Turbo+, варто звернути увагу на саму конференцію iQOO 24 вересня.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають нову операційну систему: що зміниться. Китайська компанія випустить оновлення HyperOS цієї осені. Повідомляється, що ОС може дозволити користувачам виявляти приховані камери. Також ми писали про найкращі смартфони червня 2024 року: чим підкорюють флагмани від Asus, OPPO, Vivo, IQOO. У рейтингу домінують телефони з процесорами від Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Такими оснащені шість і десять моделей-лідерів.