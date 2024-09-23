Показали смартфон iQOO Z9 Turbo+ с ультратонкой батареей на 6400 мАч: когда выйдет (фото)
У нового смартфона от iQOO будет инновационная технология беспроводной сети Wi-Fi 7 и необычный дисплей с защитным экраном C8.
iQOO выпустит свой новый телефон iQOO Z9 Turbo+ 24 сентября. У него будет двухчастотный GPS и мобильная связь 5.5G, сообщает IT Home.
Телефон оснащен процессором Dimensity 9300+. Для сравнения, выпущенный в апреле этого года iQOO Z9 Turbo располагает процессором Snapdragon 8s Gen 3 + и независимым графическим чипом Turbo. Его цена начиналась с 283 долларов.
Аппарат iQOO Z9 Turbo+ имеет такие характеристики:
- Двухчастотный GPS, четырехчастотный Beidou.
- Новая технология беспроводной сети Wi-Fi 7.
- Двухдиапазонное соединение Wi-Fi.
- Мобильная связь 5.5G.
Ранее также было подтверждено, что мобильный телефон iQOO Z9 Turbo+ будет оснащен флагманским защитным экраном C8 с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. В создании дисплея использованы новейшие люминесцентные материалы TCL Huaxing.
Он оснащен ультратонкой батареей Blue Ocean емкостью 6400 мАч, что обновило iQOO; рекордной емкостью аккумулятора.
Его корпус имеет толщину всего 7,98 мм. Вес — всего 196 г. Срок службы аккумулятора составляет четыре года, емкость аккумулятора все еще превышает 80%.
Для получения дополнительной информации о конфигурации и цене мобильного телефона iQOO Z9 Turbo+, стоит обратить внимание на саму конференцию iQOO 24 сентября.
Ранее мы писали про то, что стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему: что изменится. Китайская компания выпустит обновление HyperOS этой осенью. Сообщается, что ОС может позволить пользователям обнаруживать скрытые камеры. Также мы писали про лучшие смартфоны июня 2024: чем покоряют флагманы от Asus, OPPO, Vivo, IQOO. В рейтинге доминируют телефоны с процессорами от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Такими оснащены шесть и десяти моделей-лидеров.