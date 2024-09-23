Показали смартфон iQOO Z9 Turbo+ с ультратонкой батареей на 6400 мАч: когда выйдет (фото)

У нового смартфона от iQOO будет инновационная технология беспроводной сети Wi-Fi 7 и необычный дисплей с защитным экраном C8.

Related video

iQOO выпустит свой новый телефон iQOO Z9 Turbo+ 24 сентября. У него будет двухчастотный GPS и мобильная связь 5.5G, сообщает IT Home.

Телефон оснащен процессором Dimensity 9300+. Для сравнения, выпущенный в апреле этого года iQOO Z9 Turbo располагает процессором Snapdragon 8s Gen 3 + и независимым графическим чипом Turbo. Его цена начиналась с 283 долларов.

Аппарат iQOO Z9 Turbo+ имеет такие характеристики:

Двухчастотный GPS, четырехчастотный Beidou.

Новая технология беспроводной сети Wi-Fi 7.

Двухдиапазонное соединение Wi-Fi.

Мобильная связь 5.5G.

Ранее также было подтверждено, что мобильный телефон iQOO Z9 Turbo+ будет оснащен флагманским защитным экраном C8 с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. В создании дисплея использованы новейшие люминесцентные материалы TCL Huaxing.

Он оснащен ультратонкой батареей Blue Ocean емкостью 6400 мАч, что обновило iQOO; рекордной емкостью аккумулятора.

Cмартфон IQOO-z7-5G

Его корпус имеет толщину всего 7,98 мм. Вес — всего 196 г. Срок службы аккумулятора составляет четыре года, емкость аккумулятора все еще превышает 80%.

Для получения дополнительной информации о конфигурации и цене мобильного телефона iQOO Z9 Turbo+, стоит обратить внимание на саму конференцию iQOO 24 сентября.

Ранее мы писали про то, что стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему: что изменится. Китайская компания выпустит обновление HyperOS этой осенью. Сообщается, что ОС может позволить пользователям обнаруживать скрытые камеры. Также мы писали про лучшие смартфоны июня 2024: чем покоряют флагманы от Asus, OPPO, Vivo, IQOO. В рейтинге доминируют телефоны с процессорами от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Такими оснащены шесть и десяти моделей-лидеров.