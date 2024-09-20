Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему: что изменится

Китайская компания выпустит обновление HyperOS этой осенью. Сообщается, что ОС может позволить пользователям обнаруживать скрытые камеры.

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Xiaomi (Китай) готовится к запуску операционной системы HyperOS 2.0, релиз которой запланирован на октябрь 2024 года. Только избранные модели компании и ее суббрендов Redmi и Poco получат долгожданное обновление HyperOS 2.0. Об этом пишет Gizmo China.

Сообщается, что ОС будут поддерживать такие телефоны Xiaomi:

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro

Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 5 Pro 12.4

Также ОС будет доступна на этих устройствах Redmi:

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming

Redmi Note 13, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 12 5G

Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R

Redmi 14C, Redmi 14R

HyperOS 2.0 будет доступна для смартфонов Poco:

Poco F6 Pro, Poco F6, Poco F5, Poco F4 GT

Poco X6 Neo, Poco X6 5G, Poco X5 Pro 5G

Poco M6, Poco M6 4G, Poco M6 Plus 5G, Poco M6 Pro, Poco M6 Pro 5G.

Xiaomi официально не раскрыла изменения HyperOS 2.0, но благодаря утечкам, есть некоторые подробности. Новая версия ОС позволит пользователям обнаруживать скрытые камеры с помощью сигналов WLAN. Если это правда, гаджеты Xiaomi будут иметь преимущество в плане конфиденциальности и личной безопасности по сравнению с конкурентами.

Точно известно, что HyperOS 2.0 сможет поддерживать до 16 ГБ виртуальной памяти, при этом по умолчанию установлено 6 ГБ. Конечно, не все устройства Xiaomi могут иметь 16 ГБ виртуальной памяти. Так что, скорее всего, она появится у флагманов.

Сообщают также, что Xiaomi также работает над тем, чтобы позволить пользователям отключать редактор экрана блокировки в HyperOS 2.0. Редактор экрана активируется при длительном нажатии на пустое место на экране блокировки. Те, кому это не нравится, вероятно, смогут отключить его через "Настройки" в HyperOS 2.0. Помимо этих изменений, ожидается, что предстоящая ОС будет иметь более плавную анимацию, лучшую производительность, новые функции ИИ.

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