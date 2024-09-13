Скоро выйдут смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro: что известно о характеристиках, ценах (фото)

Телефон Xiaomi 14T будет доступен в Европе по цене от 699 евро. Стартовая цена модели Xiaomi 14T Pro составит 899 евро.

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Как сообщил производитель, глобальный запуск Xiaomi 14T и 14T Pro состоится 26 сентября 2024 года. Однако почти все об этих двух смартфонах уже стало известно, пишет CURVED.

По данным WinFuture, Xiaomi 14T будет доступен в Европе по цене от 699 евро. Стартовая цена Xiaomi 14T Pro составляет 899 евро. Сразу после выхода на рынок на оба устройства в ЕС будут действовать скидки.

Издание Gagadget опубликовало в соцсети Х качественные изображения, а также раскрыло цвета и модификации новинок. Они будут оснащены AMOLED-дисплеями с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2712 x 1220 пикселей, пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления до 144 Гц.

Камеры Xiaomi 14T и 14T Pro, по-видимому, имеют разные основные объективы на 50 МП. Стандартная модель оснащена объективом с диафрагмой f/1,7 и датчиком изображения Sony IMX906. Модель Pro имеет немного более светосильный объектив (f/1,6) с сенсором Light Fusion 900. Также на задней панели расположились сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив на 50 МП. Для селфи имеется фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro Фото: gagadget Deutsch

Самым большим преимуществом Xiaomi 14T Pro, пожалуй, является его чипсет — Dimensity 9300+ от MediaTek, который может обеспечить флагманскую производительность. Xiaomi 14T приходится довольствоваться немного более слабым чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Оба смартфона оснащены 12 ГБ оперативной памяти во всех вариантах. Внутренней памяти либо 256 ГБ, либо 512 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Тем не менее, Xiaomi 14T Pro имеет двойное преимущество, когда дело касается зарядки, поскольку он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Стандартную модель по-прежнему можно заряжать по проводу с мощностью 67 Вт.

Xiaomi 14T доступен в цветах Titan Black, Titan Grey, Titan Blue и Lemon Green. Последняя цветовая версия отсутствует в Xiaomi 14T Pro, а все остальные цвета — такие же.

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.