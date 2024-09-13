Скоро вийдуть смартфони Xiaomi 14T та 14T Pro: що відомо про характеристики, ціни (фото)

Телефон Xiaomi 14T буде доступний в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна моделі Xiaomi 14T Pro складе 899 євро.

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Як повідомив виробник, глобальний запуск Xiaomi 14T і 14T Pro відбудеться 26 вересня 2024 року. Однак майже все про ці два смартфони вже стало відомо, пише CURVED.

За даними WinFuture, Xiaomi 14T буде доступний в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна Xiaomi 14T Pro становить 899 євро. Відразу після виходу на ринок на обидва пристрої в ЄС діятимуть знижки.

Видання Gagadget опублікувало в соцмережі Х якісні зображення, а також розкрило кольори та модифікації новинок. Вони будуть оснащені AMOLED-дисплеями з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 2712 x 1220 пікселів, піковою яскравістю 4000 ніт і частотою оновлення до 144 Гц.

Камери Xiaomi 14T і 14T Pro, мабуть, мають різні основні об'єктиви на 50 МП. Стандартна модель оснащена об'єктивом з діафрагмою f/1,7 і датчиком зображення Sony IMX906. Модель Pro має трохи більш світлосильний об'єктив (f/1,6) із сенсором Light Fusion 900. Також на задній панелі розташувалися надширококутний об'єктив на 12 МП і телеоб'єктив на 50 МП. Для селфі є фронтальна камера на 32 Мп.

Смартфони Xiaomi 14T і 14T Pro Фото: gagadget Deutsch

Найбільшою перевагою Xiaomi 14T Pro, мабуть, є його чипсет — Dimensity 9300+ від MediaTek, який може забезпечити флагманську продуктивність. Xiaomi 14T доводиться задовольнятися трохи слабшим чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Обидва смартфони оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті у всіх варіантах. Внутрішньої пам'яті або 256 ГБ, або 512 ГБ.

Ємність акумулятора становить 5000 мАг. Проте, Xiaomi 14T Pro має подвійну перевагу, коли справа стосується зарядки, оскільки він підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Стандартну модель, як і раніше, можна заряджати по дроту з потужністю 67 Вт.

Xiaomi 14T доступний у кольорах Titan Black, Titan Grey, Titan Blue і Lemon Green. Остання колірна версія відсутня в Xiaomi 14T Pro, а всі інші кольори — такі ж самі.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.