Стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають нову операційну систему: що зміниться

Китайська компанія випустить оновлення HyperOS цієї осені. Повідомляється, що ОС може дозволити користувачам виявляти приховані камери.

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Xiaomi (Китай) готується до запуску операційної системи HyperOS 2.0, реліз якої заплановано на жовтень 2024 року. Тільки обрані моделі компанії та її суббрендів Redmi і Poco отримають довгоочікуване оновлення HyperOS 2.0. Про це пише Gizmo China.

Повідомляється, що ОС підтримуватимуть такі телефони Xiaomi:

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro

Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 5 Pro 12.4

Також ОС буде доступна на цих пристроях Redmi:

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming

Redmi Note 13, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 12 5G

Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R

Redmi 14C, Redmi 14R

HyperOS 2.0 буде доступна для смартфонів Poco:

Poco F6 Pro, Poco F6, Poco F5, Poco F4 GT

Poco X6 Neo, Poco X6 5G, Poco X5 Pro 5G

Poco M6, Poco M6 4G, Poco M6 Plus 5G, Poco M6 Pro, Poco M6 Pro 5G.

Xiaomi офіційно не розкрила зміни HyperOS 2.0, але завдяки витокам, є деякі подробиці. Нова версія ОС дозволить користувачам виявляти приховані камери за допомогою сигналів WLAN. Якщо це правда, гаджети Xiaomi матимуть перевагу в плані конфіденційності та особистої безпеки порівняно з конкурентами.

Точно відомо, що HyperOS 2.0 зможе підтримувати до 16 ГБ віртуальної пам'яті, при цьому за замовчуванням встановлено 6 ГБ. Звичайно, не всі пристрої Xiaomi можуть мати 16 ГБ віртуальної пам'яті. Тож, найімовірніше, вона з'явиться у флагманів.

Повідомляють також, що Xiaomi також працює над тим, щоб дозволити користувачам відключати редактор екрана блокування в HyperOS 2.0. Редактор екрана активується при тривалому натисканні на порожнє місце на екрані блокування. Ті, кому це не подобається, ймовірно, зможуть відключити його через "Налаштування" в HyperOS 2.0. Крім цих змін, очікується, що майбутня ОС матиме більш плавну анімацію, кращу продуктивність, нові функції ШІ.

Раніше ми писали, що скоро вийдуть смартфони Xiaomi 14T і 14T Pro: що відомо про характеристики, ціни. Модель Xiaomi 14T буде доступна в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна Xiaomi 14T Pro складе 899 євро. Телефон Xiaomi 14T буде доступний в Європі за ціною від 699 євро. Стартова ціна складе 899 євро.