Вийде недорогий китайський смартфон із батареєю на 6000 мАг: Meizu Lucky 08 (відео, фото)

Смартфон Meizu Lucky 08 рекламується компанією як флагманський телефон зі штучним інтелектом. Він коштуватиме 2000 юанів, що еквівалентно 280 доларам США або 255 євро.

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Китайська компанія Meizu оголосила, що її новий мобільний телефон Meizu Lucky 08 буде оснащений потужною батареєю ємністю 6000 мАг. Про це пише ресурс My Drivers.

Смартфон Meizu Lucky 08 рекламується компанією як флагманський телефон зі штучним інтелектом. Він коштуватиме 2000 юанів, що еквівалентно 280 доларам США або 255 євро, повідомляє gsmarena.com.

Модель оснащена модулем лінз із зірчастим треком, має прямокутну рамку, надзвичайно вузький чотирикутний чотирикутний екран завтовшки 1,75 мм і подвійний мікроекран 2,5D. Дугова конструкція та вигнуте з'єднання G3 спереду та ззаду. Її дизайн виділяє кнопку живлення, роблячи користувацький досвід комфортнішим, ніж у конкурентів цього гаджета.

Смартфон Meizu Lucky 08 використовує традиційну оптимізацію часу автономної роботи і має вищу продуктивність, ніж батареї в аналогів ємністю 6500 мАг.

Смартфон Meizu Lucky 08

Смартфон Meizu Lucky 08 оснащений новою архітектурою Meizu Titan Shield, що захищає від падіння. Внутрішня частина корпусу апарата виготовлена з високоміцних композитних матеріалів і пройшла 10 000 випробувань на мікропадіння. Якість захисту від падіння більш ніж надійна.

Смартфон із потужним акумулятором Meizu Lucky 08

Компанія Meizu офіційно проведе конференцію Meizu AI 2024 25 вересня 2024 року. У цей час, окрім мобільного телефону Xingji Meizu Lucky 08 AI, буде представлено розумні окуляри Xingji Meizu StarV View AR та адаптовану версію для кіберспорту Lynk & Co Z10.

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