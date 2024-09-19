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Диджитал

Выйдет недорогой китайский смартфон с батареей на 6 000 мАч: Meizu Lucky 08 (видео, фото)

Смартфон Meizu Lucky 08
Фото: Meizu | Телефон Meizu Lucky 08

Смартфон Meizu Lucky 08 рекламируется компанией как флагманский телефон с искусственным интеллектом. Он будет стоить 2 000 юаней, что эквивалентно 280 долларам США или 255 евро.

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Китайская компания Meizu объявила, что ее новый мобильный телефон Meizu Lucky 08 будет оснащен мощной батареей емкостью 6 000 мАч. Об этом пишет ресурс My Drivers.

Смартфон Meizu Lucky 08 рекламируется компанией как флагманский телефон с искусственным интеллектом. Он будет стоить 2 000 юаней, что эквивалентно 280 долларам США или 255 евро, сообщает gsmarena.com.

Модель оснащена модулем линз со звездчатым треком, имеет прямоугольную рамку, чрезвычайно узкий четырехугольный экран толщиной 1,75 мм и двойной микроэкран 2,5D. Дуговая конструкция и изогнутое соединение G3 спереди и сзади. Ее дизайн выделяет кнопку питания, делая пользовательский опыт более комфортным, чем у конкурентов этого гаджета.

Смартфон Meizu Lucky 08 использует традиционную оптимизацию времени автономной работы и имеет более высокую производительность, чем батареи у аналогов емкостью 6 500 мАч.

Новый мощный смартфон Meizu Lucky 08 Fullscreen
Смартфон Meizu Lucky 08

Смартфон Meizu Lucky 08 оснащен новой архитектурой Meizu Titan Shield, защищающей от падения. Внутренняя часть корпуса аппарата изготовлена ​​из высокопрочных композитных материалов и прошла 10 000 испытаний на микропадение. Качество защиты от ударов более чем надежное.

Новый телефон Meizu Lucky 08 Fullscreen
Смартфон с мощным аккумулятором Meizu Lucky 08

Компания Meizu официально проведет конференцию Meizu AI 2024 25 сентября 2024 года. В это время, кроме мобильного телефона Xingji Meizu Lucky 08 AI, будут представлены умные очки Xingji Meizu StarV View AR и адаптированная версия для киберспорта Lynk & Co Z10.

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