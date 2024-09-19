Выйдет недорогой китайский смартфон с батареей на 6 000 мАч: Meizu Lucky 08 (видео, фото)

Смартфон Meizu Lucky 08 рекламируется компанией как флагманский телефон с искусственным интеллектом. Он будет стоить 2 000 юаней, что эквивалентно 280 долларам США или 255 евро.

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Китайская компания Meizu объявила, что ее новый мобильный телефон Meizu Lucky 08 будет оснащен мощной батареей емкостью 6 000 мАч. Об этом пишет ресурс My Drivers.

Смартфон Meizu Lucky 08 рекламируется компанией как флагманский телефон с искусственным интеллектом. Он будет стоить 2 000 юаней, что эквивалентно 280 долларам США или 255 евро, сообщает gsmarena.com.

Модель оснащена модулем линз со звездчатым треком, имеет прямоугольную рамку, чрезвычайно узкий четырехугольный экран толщиной 1,75 мм и двойной микроэкран 2,5D. Дуговая конструкция и изогнутое соединение G3 спереди и сзади. Ее дизайн выделяет кнопку питания, делая пользовательский опыт более комфортным, чем у конкурентов этого гаджета.

Смартфон Meizu Lucky 08 использует традиционную оптимизацию времени автономной работы и имеет более высокую производительность, чем батареи у аналогов емкостью 6 500 мАч.

Смартфон Meizu Lucky 08

Смартфон Meizu Lucky 08 оснащен новой архитектурой Meizu Titan Shield, защищающей от падения. Внутренняя часть корпуса аппарата изготовлена ​​из высокопрочных композитных материалов и прошла 10 000 испытаний на микропадение. Качество защиты от ударов более чем надежное.

Смартфон с мощным аккумулятором Meizu Lucky 08

Компания Meizu официально проведет конференцию Meizu AI 2024 25 сентября 2024 года. В это время, кроме мобильного телефона Xingji Meizu Lucky 08 AI, будут представлены умные очки Xingji Meizu StarV View AR и адаптированная версия для киберспорта Lynk & Co Z10.

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