iPhone 16 Pro випробували на міцність, кидали, били молотком і ножем: що від нього залишилося (відео)

Новітні флагманські смартфони Apple виявилися з тонкими рамками. Це з'ясував блогер Сем Коль.

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Phone 16 і iPhone 16 Pro пройшли перші випробування на міцність. Попри технологічність пристроїв, їхні нові, тонкі рамки, недосконалі при ударі, пише 9 to 5 Mac.

Любитель технологій, блогер Сем Коль був одним з тих, хто перевірив на міцність iPhone 16 Pro. Під час своїх випробувань Сем помітив потенційний недолік міцності тонких рамок iPhone 16 Pro. При падінні на бік удар прямо впливає на функціональність дисплея — хоча сам дисплей не розбивається і не тріскається.

iPhone 16 Pro

На iPhone 16 Pro, я думаю, є підступ, тому що рамки просто дуже тонкі. Тож, коли ви отримуєте щось на кшталт удару в кут або щось, що ледве торкається краю екрана, панель дисплея 16 Pro була надзвичайно тендітною і помітно більш делікатною, ніж на 15 Pro.

iPhone 16 Pro

Під час додаткових випробувань Сем виявив, що пошкодження iPhone 16 Pro були "загалом набагато менш серйозними" порівняно з iPhone 15 Pro.

TechRax також опублікував тест на міцність iPhone 16 Pro, в якому новий пристрій піддавався ударам молотка і ножа. Як і очікувалося, тут немає особливих відмінностей порівняно з iPhone минулих років.

Якщо провести ножем по титанових краях iPhone 16 Pro, вони в кінцевому підсумку подряпаються. Якщо вдарити молотком по задній частині пристрою, він зрештою розіб'ється. А якщо вдарити молотком по екрану iPhone 16 Pro, він теж розіб'ється.

Раніше ми писали про те, як смартфон iPhone 16 Pro "розібрали на запчастини": у нього всередині дивний акумулятор. Розбирання iPhone 16 Pro показало, що деякі деталі сильно відрізняються від попередніх версій, наприклад, пристрій має більший блок камер.