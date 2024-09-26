ТОП 6 телефонів з великим екраном: моделі 2024 року від Samsung, OnePlus, Motorola (відео)
Смартфони з великим екраном крім дисплея мають цілу низку переваг, таких, як потужний чип, якісна камера. В підбірці – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.
Найбільш потужні моделі з екраном великого розміру у 2024 році представили такі компанії, як Samsung, Apple, OnePlus, Google і Motorola. Про це пише УНІАН.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цей смартфон видання називає найкращим загалом. За свої гроші він пропонує 120-герцовий AMOLED 2X-дисплей на 6.8 дюйма з 4K-роздільною здатністю і піковою яскравістю 1750 ніт, просунуті камери, найпотужнішу апаратну начинку і великий час автономної роботи. А наявність стилуса – приємне доповнення для шанувальників загиблої Note-лінійки.
iPhone 16 Pro Max
Ця модель визнана найкращою серед iPhone. Головний флагман Apple тепер має дисплей з діагоналлю 6,9 дюйма – і це не тільки найбільший iPhone на сьогодні. Крім того, це – найбільший класичний смартфон у цьому списку. Також він має найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone і дійсно професійні можливості фото- і відео.
OnePlus 12
Цей смартфон демонструє найкраще співвідношення ціни та якості. Покупці флагмана отримують 6,8-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 2K, а також одним з найвищих показників яскравості ніт для зручного перегляду на вулиці.
Google Pixel 9 Pro
Ця багатообіцяюча новинка Google Pixel посідає друге місце в рейтингу камерофонів DxOMark шляхом потужної камери. Модель із діагоналлю 6,8 дюйма зберігає габарити інших моделей, але тепер має більш лаконічний дизайн зі зменшеними рамками.
OnePlus Open
Якщо вам потрібно, щоб ваш великий телефон був справді великим, то цей OnePlus найкращий вибір серед складаних девайсів завдяки 7,8-дюймовому внутрішньому екрану. Також він має потужні камери, батареї та можливості багатозадачності. Він нічим не гірший за аналоги від Samsung, але дешевше, стверджує УНІАН.
Moto G Stylus 5G (2024)
Цей бюджетний варіант має великий екран, що зручний не тільки через діагональ, а й завдяки вбудованому стилусу. Крім того він відмінно знімає, і при цьому коштує помітно дешевше аналогічних за характеристиками пристроїв.
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