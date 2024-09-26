ТОП 6 телефонів з великим екраном: моделі 2024 року від Samsung, OnePlus, Motorola (відео)

Смартфони з великим екраном крім дисплея мають цілу низку переваг, таких, як потужний чип, якісна камера. В підбірці – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024.

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Найбільш потужні моделі з екраном великого розміру у 2024 році представили такі компанії, як Samsung, Apple, OnePlus, Google і Motorola. Про це пише УНІАН.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Цей смартфон видання називає найкращим загалом. За свої гроші він пропонує 120-герцовий AMOLED 2X-дисплей на 6.8 дюйма з 4K-роздільною здатністю і піковою яскравістю 1750 ніт, просунуті камери, найпотужнішу апаратну начинку і великий час автономної роботи. А наявність стилуса – приємне доповнення для шанувальників загиблої Note-лінійки.

Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 16 Pro Max

Ця модель визнана найкращою серед iPhone. Головний флагман Apple тепер має дисплей з діагоналлю 6,9 дюйма – і це не тільки найбільший iPhone на сьогодні. Крім того, це – найбільший класичний смартфон у цьому списку. Також він має найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone і дійсно професійні можливості фото- і відео.

iPhone 16 Pro Max

OnePlus 12

Цей смартфон демонструє найкраще співвідношення ціни та якості. Покупці флагмана отримують 6,8-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 2K, а також одним з найвищих показників яскравості ніт для зручного перегляду на вулиці.

OnePlus 12

Google Pixel 9 Pro

Ця багатообіцяюча новинка Google Pixel посідає друге місце в рейтингу камерофонів DxOMark шляхом потужної камери. Модель із діагоналлю 6,8 дюйма зберігає габарити інших моделей, але тепер має більш лаконічний дизайн зі зменшеними рамками.

Google Pixel 9 Pro

OnePlus Open

Якщо вам потрібно, щоб ваш великий телефон був справді великим, то цей OnePlus найкращий вибір серед складаних девайсів завдяки 7,8-дюймовому внутрішньому екрану. Також він має потужні камери, батареї та можливості багатозадачності. Він нічим не гірший за аналоги від Samsung, але дешевше, стверджує УНІАН.

OnePlus Open

Moto G Stylus 5G (2024)

Цей бюджетний варіант має великий екран, що зручний не тільки через діагональ, а й завдяки вбудованому стилусу. Крім того він відмінно знімає, і при цьому коштує помітно дешевше аналогічних за характеристиками пристроїв.

Moto G Stylus 5G (2024)

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