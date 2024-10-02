Новий Xiaomi POCO X7 отримає 50-МП камеру і чип MediaTek Dimensity 7300 Ultra: що відомо

ЗМІ вважають, що POCO X7 буде оснащений тими самими камерами, що і китайська версія Redmi Note 14 Pro.

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З'явилися перші подробиці про майбутній вихід смартфона POCO X7 з 200-мегапіксельною камерою з торішнього Redmi Note 13 Pro 5G. Про це пише Notebook Check

Xiaomi поки нічого публічно не говорила про випуск нового смартфона під брендом POCO. Однак уже є подробиці про майбутній вихід POCO X7, який, вочевидь, має замінити POCO X6 5G. На жаль, невідомо, коли POCO X7 буде офіційно представлений на світовому ринку.

Проте, на сайті Xiaomi Time деяка інформація вже є. Зокрема, ресурс стверджує, що POCO X7 буде оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Sony LYT-600 (50 МП) з оптичною стабілізацією зображення (OIS). Крім того, пристрій, як вважають, буде використовувати OmniVision OV20B (20 МП), OmniVision OV02B10 (2 МП) і Sony IMX355 (8 МП) як фронтальну, макро- і надширококутну камери відповідно. Інакше кажучи, POCO X7 буде оснащений тими ж камерами, що і китайська версія Redmi Note 14 Pro. До речі, за чутками, глобальний варіант останнього збереже 200-мегапіксельну камеру з торішнього Redmi Note 13 Pro 5G.

POCO X7, можливо, матиме такі характеристики:

6,67-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K (частота оновлення 120 Гц, яскравість HBM 1200 ніт).

Чипсет MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

LPDDR4x RAM/флеш-пам'ять UFS 2.2.

Акумулятор ємністю 5500 мАг (зарядка 45 Вт).

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