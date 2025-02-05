Топ-5 смартфонов OnePlus: самые производительные модели с высоким рейтингом (фото, видео)

В списке оказались такие телефоны, как OnePlus Ace 5, OnePlus 13R, OnePlus 13, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 12.

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Недавно смартфон OnePlus 13R прошел тесты и получил 9 баллов из 10-ти. Эксперты из авторитетного издания androidpolice.com назвали его лучшим среди аппаратов среднего класса. Фокус составил подборку моделей от китайской марки OnePlus, включив в нее самые производительные устройства, набравшие от 83 до 90 баллов.

OnePlus 13R

При тестировании смартфон получил от экспертов nanoreview.net 87 баллов. Они отметили приятный дизайн и влагозащиту по стандарту IP65. Также из плюсов: хорошая работа 50-мегапиксельный датчика Sony, делающего качественные фото при любом, даже тусклом, освещении, производительный чип и память UFS 4.0, обеспечивающую высокую скорость передачи данных, ОС OxygenOS и звук динамиков.

Смартфон OnePlus 13R Фото: androidpolice.com

Из минусов они выделили проблемы с детализацией у фронтальной и свехширокоугольной камер, отсутствие автофокуса, а также то, что зарядное устройство не всегда входит в комплект поставки.

Технические характеристики OnePlus 13R:

Экран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: тройная (50 Mп + 8 Mп + 50 Mп)

Аккумулятор: 6000 мАч

OС: Android 15

Вес: 206 г.

OnePlus Ace 5

90 баллов получил данный смартфон после ряда испытаний на производительность. Его несомненным достоинством является емкая батарея на 6415 мАч, что дает достаточно большое время для автономной работы. Неплохо показала себя и тройная основная камера, оснащенная датчиками на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Сравнение OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro

Функциональность устройства тоже не подкачало, благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и ОС Android 15. Однако телефон довольно тяжелый — его вест составляет аж 223 грамма.

Технические характеристики OnePlus Ace 5:

Экран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: тройная (50 Mп + 8 Mп + 2 Mп)

Аккумулятор: 6415 мАч

OС: Android 15

Вес: 223 г.

OnePlus 13

Этот флагман получил 93 балла по результатам тестов. Чтобы сэкономить заряд, он может понижать частоту обновления экрана до 1 Гц для. Эксперты подчеркнули, что камеры смартфона работали хорошо при разном освещении. Модель поддерживает беспроводную зарядку, функционирует благодаря ОС Android 15.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

К минусам они причислили перегрев корпуса, отсутствие автофокуса у телеобъектива, отсутствие адаптера питания на 100 Вт у смартфонов, которые поставляются на рынок Европы, то, что eSIM есть не у всех аппаратов.

Технические характеристики OnePlus 13:

Экран: 6.82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Мп + 50 Mп + 50 Mп)

Аккумулятор: 6000 мАч

OС: Android 15

Вес: 213 г.

OnePlus Ace 5 Pro

Этот флагман получил 90 баллов от экспертов. Его вес ниже, чем у более простой модели Асе — аж на 6 граммов. Аккумулятор при этом практические не уступает в емкости, которая составляет 6100 мАч. Камера установлена тоже с тремя сенсорами на 50, 8 и 2 Мп. Всем заправляет чипсет Snapdragon 8 Elite на пару с ОС Android 15.

Сравнение камер OnePlus Ace 5 Pro и iPhone 16 Pro Max

Технические характеристики OnePlus Ace 5 Pro:

Экран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Mп + 8 Mп + 2 Mп)

Аккумулятор: 6100 мАч

OС: Android 15

Вес: 217 г.

OnePlus 12

Модель может похвастать 89 баллами, полученными в ходе тестов. Достоинствами этого смартфона является экран с яркостью 4500 нит и частотой обновления 120 Гц, которая может быть понижена до 1 Гц для экономии заряда батареи. Также плюсом названа стабилизация 3-кратного оптического зума, емкий аккумулятор с поддержкой зарядки на 50 Вт, защита от пыли.

Смартфон OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

Недостатки тоже есть. Например, уровень защиты от влаги всего лишь IP65, видео среднего качества при дневном освещении и большой вес в 220 г.

Технические характеристики OnePlus 12:

Экран: 6.82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: тройная (50 Mп + 64 Mп + 48 Mп)

Аккумулятор: 5400 мАч

OС: Android 15

Вес: 220 г.

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